شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  وام ازدواج یکی از محبوبترین انواع تسهیلات بانکی است که دولت برای زوجینی که به تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کردند، در نظر گرفته است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای این تسهیلات برای زوجین به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام با وجود آمار بانک سپه گزارش داده بیش ۷۰% از وام‌های ازدواج را پرداخت کردیم، اما جوانان زیادی هنوز در صف این شعبه هستند وهیچ کس پاسخگو نیست. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: وام ازدواج ، تسهیلات بانکی ، سوژه خبری
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