باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا موج‌های گرما در اروپا مرگبار شده‌اند؟ + فیلم

ثبت دما‌های بی‌سابقه در فرانسه و دیگر کشور‌های اروپایی بار دیگر زنگ خطر تغییرات اقلیمی را به صدا درآورده و نشان می‌دهد موج‌های گرما دیگر یک رخداد استثنایی نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - موج گرمای گسترده‌ای که از شبه‌جزیره ایبری آغاز شد و بخش بزرگی از اروپا را درنوردید، رکوردهای دمایی را در چندین کشور جابه‌جا کرد؛ به‌طوری که در برخی مناطق فرانسه دما به حدود ۴۴ درجه سانتی‌گراد رسید. این موج گرما علاوه بر افزایش چشمگیر دما در شهرهایی مانند پاریس، لندن، برلین، رم و میلان، زندگی روزمره را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ از تعطیلی مدارس و اختلال در حمل‌ونقل گرفته تا افزایش فشار بر بیمارستان‌ها و شبکه‌های آب و برق.

کارشناسان، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی را عامل اصلی افزایش فراوانی و شدت موج‌های گرما می‌دانند؛ پدیده‌ای که پیامدهای آن تنها به سلامت انسان محدود نمی‌شود و منابع آب، کشاورزی و تولید انرژی را نیز با چالش روبه‌رو می‌کند. به باور نهادهای بین‌المللی، اروپا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سازگاری با واقعیتی است که در آن تابستان‌های سوزان دیگر یک استثنا نیستند، بلکه به بخشی از الگوی جدید اقلیم تبدیل شده‌اند.

مطالب مرتبط
چرا موج‌های گرما در اروپا مرگبار شده‌اند؟ + فیلم
young journalists club

انگلیس گرمترین تابستان تاریخش را سپری می‌کند + فیلم

چرا موج‌های گرما در اروپا مرگبار شده‌اند؟ + فیلم
young journalists club

هشدار درباره اوج‌گیری دوباره موج گرما در اروپا + فیلم

چرا موج‌های گرما در اروپا مرگبار شده‌اند؟ + فیلم
young journalists club

گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توصیه دکتر عزیزی به کسانی که فوبیای ازدواج دارند + فیلم
۱۰۸۶

توصیه دکتر عزیزی به کسانی که فوبیای ازدواج دارند + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
آماده‌باش کامل ارتش برای تأمین امنیت زائران مراسم تشییع رهبر شهید + فیلم
۷۷۹

آماده‌باش کامل ارتش برای تأمین امنیت زائران مراسم تشییع رهبر شهید + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ ایران برنده واقعی میدان است، نه آمریکا! + فیلم
۷۰۲

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ ایران برنده واقعی میدان است، نه آمریکا! + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
اختلاف نظر بین زن و شوهر چه زمانی پیش می‌آید؟ + فیلم
۵۹۳

اختلاف نظر بین زن و شوهر چه زمانی پیش می‌آید؟ + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
علائم مفصلی که باید جدی بگیرید! + فیلم
۵۵۶

علائم مفصلی که باید جدی بگیرید! + فیلم

۱۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha