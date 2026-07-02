باشگاه خبرنگاران جوان - موج گرمای گستردهای که از شبهجزیره ایبری آغاز شد و بخش بزرگی از اروپا را درنوردید، رکوردهای دمایی را در چندین کشور جابهجا کرد؛ بهطوری که در برخی مناطق فرانسه دما به حدود ۴۴ درجه سانتیگراد رسید. این موج گرما علاوه بر افزایش چشمگیر دما در شهرهایی مانند پاریس، لندن، برلین، رم و میلان، زندگی روزمره را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ از تعطیلی مدارس و اختلال در حملونقل گرفته تا افزایش فشار بر بیمارستانها و شبکههای آب و برق.
کارشناسان، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی را عامل اصلی افزایش فراوانی و شدت موجهای گرما میدانند؛ پدیدهای که پیامدهای آن تنها به سلامت انسان محدود نمیشود و منابع آب، کشاورزی و تولید انرژی را نیز با چالش روبهرو میکند. به باور نهادهای بینالمللی، اروپا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سازگاری با واقعیتی است که در آن تابستانهای سوزان دیگر یک استثنا نیستند، بلکه به بخشی از الگوی جدید اقلیم تبدیل شدهاند.