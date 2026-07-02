باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شاد، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی در خصوص اعلام جزئیات نهایی مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد اظهار کرد:بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی مراسم تشییع باشکوه در مشهد مقدس بهصورت قطعی برگزار خواهد شد، تمامی مسیرهای اصلی منتهی به حرم رضوی برای میزبانی از خیل عزاداران و زائران پیشبینی و آمادهسازی شده است.
وی افزود: پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان پس از برگزاری آیینهای وداع و تشییع در شهرهای مقدس نجف و کربلا وارد مشهد خواهد شد و مراسم اصلی تشییع، بدرقه و وداع با آقای شهید ایران روز پنجشنبه هجدهم تیرماه برگزار میشود.
سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی با بیان اینکه مبدا مراسم بلوار فرودگاه خواهد بود؛ مسیر تشییع تا حرم مطهر رضوی امتداد خواهد داشت و تمامی خیابانهای اصلی منتهی به حرم نیز جزو مسیرهای رسمی مراسم هستند.
شاد خاطرنشان کرد: بهمنظور حفظ ایمنی، تسهیل خدماترسانی و مدیریت بهتر جمعیت از مردم تقاضا میشود از تمرکز صرف در خیابان امام رضا علیهالسلام خودداری کنند و از سایر مسیرهای پیشبینی شده برای حضور در مراسم استفاده کنند و تمامی مسیرهای تشییع از نظر خدمات امدادی، درمانی، رفاهی و پشتیبانی تجهیز شدهاند و در طول مسیر نیز ایستگاههای برگزاری مراسم و وداع مستقر خواهند بود.
سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی تأکیدکرد: تمامی خیابانها و مسیرهای تعیینشده ظرفیت میزبانی از خیل عظیم مردم را دارند و امیدواریم با همکاری مردم عزیز، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه، منظم و در شأن رهبر شهید و خانواده معظم ایشان باشیم.
منبع: تسنیم