نماینده مجلس می‌گوید مجموعه‌های اجرایی در خراسان رضوی با آمادگی کامل برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب مشارکت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عثمان سالاری نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره آمادگی شهرهای حوزه انتخابیه‌اش برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب گفت: شهرستان‌های حوزه انتخابیه بنده، همانند دیگر شهرستان‌های ایران اسلامی، آمادگی کامل دارند تا مراسم تشییعی باشکوه برگزار شود و مردم این مناطق لحظه‌شماری می‌کنند تا در این آیین معنوی حضور یابند و دین خود را نسبت به رهبر شهید انقلاب ادا کنند. 

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: در همین راستا، دستگاه‌های مختلف امکانات لازم را برای حضور مردم در مرکز استان پیش‌بینی کرده‌اند و جلسات متعددی با فرمانداران چهار شهرستان تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد برگزار شده است. خوشبختانه همه مجموعه‌های اجرایی در استان خراسان رضوی با آمادگی کامل، انسجام و هماهنگی لازم آماده‌اند تا با تمام توان در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشارکت کنند.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس بیان کرد: این حضور گسترده، برخاسته از باور قلبی و ارادت عمیق مردم است. آنان بر این باورند که دست‌کم بخشی از وظیفه و دین خود را نسبت به این رهبر بزرگ، شهید جلیل‌القدر و خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادا کنند. بنده نیز به‌عنوان خادم مردم، همراه و همگام با آنان، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا این مراسم تاریخی، با عظمت و شکوهی درخور برگزار شود.

این نماینده مجلس می‌گوید از آنجا که شهرستان تایباد معبر اصلی و مرز رسمی ایران و افغانستان است، پیش‌بینی‌ها و تدارکات لازم برای مدیریت ترددها و ارائه خدمات انجام شده است. افزون بر این، هر ساله در ایام محرم و صفر، شمار زیادی از زائران با پای پیاده برای سفر به عتبات عالیات از این منطقه عبور می‌کنند، اما امسال فضای کشور با سال‌های گذشته تفاوت دارد، زیرا ملت ایران در آستانه برگزاری مراسم تشییع یکی از مهمترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های جهان اسلام هستند که تمام عمر شریف خود را وقف خدمت به اسلام و در راستای فتح و ظفر ارزش‌های الهی و بینش‌های قرآنی کرد و سرانجام در این مسیر به همراه یاران و همراهانشان شهید شدند لذا وظیفه‌ اخلاقی، وجدانی و دینی ما است که با تمام وجود این مراسم را باشکوه‌ هرچه تمام‌تر و به شایسته‌ترین شکل ممکن برگزار کنیم.

سالاری گفت: در دانشکده علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های حوزه انتخابیه، کارگروه‌هایی تشکیل شده و همه نیروها با روحیه‌ای جهادی و آمادگی کامل برای ارائه خدمات و همکاری در برگزاری هرچه بهتر این مراسم تاریخی اعلام آمادگی کرده‌اند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: خدمات و مجاهدت‌هایی که رهبر شهید جهان اسلام در طول عمر پربرکت خود انجام دادند، به‌قدری گسترده و ارزشمند است که زبان قاصر و عاجز است چون آن‌قدر وسعت و فراوانی دارد که قابل شمارش نیست.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس تاکید کرد: نگاه و رویکرد رهبر شهید انقلاب یک نگاه جهان‌شمول و فراگیر بود. ایشان همواره بر تحقق امت اسلامی تاکید داشتند یعنی همه پیروان و رهروان مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی با هم برابر، برادر و از حقوق مساوی برخوردارند و این نگاه عدالت‌محورانه و مساوات اجتماعی موضوعی بوده که مسلمین جهان را جذب آن شخصیت بی‌نظیر، بی‌بدیل و گوهر بی‌همتا، گران‌قدر و درخشان کرده است. 

برچسب ها: رهبر انقلاب ، مراسم تشییع
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