باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سجاد رجبی، دبیر نمایشگاه اینوتکس پیچ گفت: اینوتکس از نمایشگاه انتقال فناوری به مهم‌ترین سکوی اتصال استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و صنعت تبدیل شده است

وی در حاشیه برگزاری این رویداد با تشریح روند شکل‌گیری و توسعه پارک فناوری پردیس، اظهار کرد: مدل توسعه این پارک برخلاف الگوی رایج مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور طراحی شده است؛ به جای آنکه ابتدا تیم‌های نوپا جذب و پس از طی فرآیند‌های حمایتی وارد بازار شوند، شرکت‌های بزرگ و صنایع فعال دعوت شدند تا مراکز نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D) خود را در پارک مستقر کنند.

وی افزود: نخستین شرکت مستقر در این مجموعه پارس‌آنلاین بود و پس از آن شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات، از جمله آپ و ارتباط فردا و سپس مجموعه‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، داروسازی و فناوری‌های پیشرفته به این اکوسیستم پیوستند.

رجبی با اشاره به ظرفیت‌های فعلی پارک فناوری پردیس گفت: امروز بیش از ۴۵۰ شرکت در این پارک مستقر هستند و روزانه حدود ۹ هزار و ۶۰۰ نفر از تهران، پردیس و سایر شهر‌ها در این مجموعه تردد می‌کنند. همچنین بر اساس آمار بیمه، شمار کارکنان شرکت‌های مستقر نیز به حدود ۹ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده و تنها در سال گذشته بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در این پارک انجام شده است.

وی با بیان اینکه پارک فناوری پردیس به عنوان بازوی اجرایی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌هایی همچون فن‌بازار، رویداد صدف، المپیک فناوری، جایزه مصطفی (ص) و اینوتکس از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

دبیر نمایشگاه اینوتکس پیچ درباره المپیک فناوری نیز اظهار کرد: این رویداد طی سه دوره برگزاری، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که سال گذشته نمایندگانی از ۱۰۲ کشور در آن مشارکت داشتند و حدود یک‌هزار و ۸۰۰ شرکت‌کننده بین‌المللی در رقابت‌ها حضور یافتند.

رجبی در ادامه با تشریح سیر تحول نمایشگاه اینوتکس گفت: نخستین دوره این نمایشگاه در سال ۲۰۱۳ با هدف انتقال فناوری به ایران و با مشارکت کشور روسیه برگزار شد. در ادامه کشور‌های دیگری نیز به این رویداد پیوستند، اما با بلوغ شرکت‌های فناور ایرانی، ماهیت نمایشگاه از «انتقال فناوری» به «تبادل فناوری» تغییر یافت.

وی افزود: پس از خروج آمریکا از برجام و انصراف شرکت‌های خارجی از حضور در ایران، اینوتکس با یک بازنگری اساسی، از یک نمایشگاه صرف به رویدادی برای نمایش توانمندی‌های اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور تبدیل شد.

دبیر نمایشگاه اینوتکس پیچ تصریح کرد: دبیرخانه اینوتکس با تکیه بر مشارکت فعالان زیست‌بوم نوآوری، زمینه حضور استارتاپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، منتورها، سرمایه‌گذاران و برگزارکنندگان رویداد‌های تخصصی را فراهم کرد و همین تغییر رویکرد، اینوتکس را به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فناوری کشور تبدیل کرد.

وی با اشاره به آمار دوره گذشته این نمایشگاه گفت: در آخرین دوره اینوتکس، بیش از ۴۵۰ غرفه‌دار حضور داشتند و ده‌ها هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. همچنین اینوتکس سال گذشته به عنوان یکی از برنامه‌های سیاستی برتر کشور معرفی شد و در گزارش رسانه بین‌المللی StartupBlink نیز از نقش این رویداد و پارک فناوری پردیس در توسعه اکوسیستم نوآوری ایران یاد شده است.

رجبی درباره مأموریت اینوتکس پیچ اظهار کرد: هدف اصلی این رویداد ایجاد بستری برای معرفی استارتاپ‌ها، اتصال آنها به بازار، سرمایه‌گذاران، منتور‌ها و صنایع بزرگ کشور است تا مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها تسهیل شود.

وی افزود: امسال رویداد‌های اینوتکس پیچ در شهر‌های مختلف از جمله تهران و تبریز برگزار می‌شود و برگزیدگان در مرحله نهایی نمایشگاه اینوتکس حضور خواهند یافت. همچنین صنایع بزرگ کشور در قالب رویداد «ریورس پیچ» نیاز‌های فناورانه خود را با استارتاپ‌ها مطرح می‌کنند تا زمینه همکاری‌های مشترک فراهم شود.

دبیر نمایشگاه اینوتکس پیچ ادامه داد: در بخش «کافه سرمایه» نیز برای هر استارتاپ منتخب حداقل پنج جلسه اختصاصی با سرمایه‌گذاران برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر آن، نشست‌های B۲B و برنامه‌های منتورینگ نیز به تیم‌ها کمک می‌کند تا ضمن دریافت بازخورد‌های تخصصی، فرصت‌های توسعه بازار خود را افزایش دهند.

رجبی در پایان با توصیه به تیم‌های حاضر در رقابت گفت: شرکت‌کنندگان باید مسئله خود را شفاف، ساده و دقیق بیان کنند و بیش از هر چیز بر بازار هدف، مدل درآمدی و توانمندی تیم خود تمرکز داشته باشند. همچنین نباید از دریافت بازخورد‌های سخت هراس داشته باشند، زیرا این رویداد فرصتی برای محک زدن ایده‌ها و آمادگی برای ورود به بازار واقعی است.