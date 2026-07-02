پیام شما شهروندان عزیز در مورد گلایه گندمکاران از تاخیر در پرداخت، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد گلایه گندمکاران از تاخیر در پرداخت، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

گلایه گندمکاران علی آباد کتول از تاخیر در پرداخت

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد گلایه گندمکاران از تاخیر در پرداخت، در لینک زیر مشاهده کنید.
۱۲.۲ همت به حساب کشاورزان واریز شد
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: با واریز ۱۲.۲ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، مجموع پرداختی‌ها به کشاورزان گندم‌کار کشور به ۶۲.۳ همت رسید.

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برچسب ها: طلب گندمکاران ، کشاورزان ، مشکلات مردم
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