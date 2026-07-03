باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهران مدیری، کارگردان و بازیگر مطرح سینما و تلویزیون در گفتوگوی اخیر خود با بهاره افشاری اعتراف کرد که سریالهای قدیمیاش به نسبت کارهای اخیر او بهتر بودند و مدعی شد: بهنظرم «مرد سه هزار چهره» اوج کارهای بنده به شمار می رود. از بس عجیب و غریب است و مسعود شصتچی خیلی جذاب است.
مدیری ادامه داد: موقعیتهایی که این شخصیت در فصل سوم گرفتار میشود، جذاب است. البته به دلیل موقعیتهای اکشنی که دارد، جزو کارهای سخت محسوب میشود. بله در قسمتهایی از بدل استفاده میکنیم. در این سریال از لوکیشنها و بازیگران زیاد استفاده شده است. در واقع، مسعود شصتچی در هر موقعیت با انبوهی از بازیگران مواجه میشود.