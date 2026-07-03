زلنسکی با انتقاد شدید از کندی ارسال تسلیحات غربی فاش کرد که باوجود پرداخت هزینه، کی‌یف هنوز ۲۰۰ موشک پدافند هوایی متعهدشده را دریافت نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شکایت کرد که کی‌یف هیچ یک از ۲۰۰ موشک دفاع هوایی که شرکا متعهد به تامین آن شده بودند را دریافت نکرده است.

زلنسکی در ویدئویی که توسط رسانه‌های اوکراینی منتشر شد، گفت: «ما به موشک نیاز داریم. کشور‌هایی هستند که با آنها به توافق رسیده‌ایم و به آنها پول داده‌ایم، چه در چارچوب برنامه PURL و چه خارج از آن. ما با نروژ در مورد آماده‌سازی برای تامین مالی ۲۰۰ موشک به توافق رسیدیم، اما هیچ یک از این ۲۰۰ موشک نرسیده است.» وی افزود که اوکراین تمام تلاش خود را برای دریافت موشک‌ها در ازای پول پرداخت شده انجام خواهد داد.

او توضیح داد: ما فقط از شرکا می‌خواهیم به آنچه تعهد داده‌اند عمل کنند. ما چیزی بیش از آنچه وعده داده‌اند نمی‌خواهیم، ​​بلکه از آنها می‌خواهیم به آنچه امضا یا تعهد کرده‌اند عمل کنند. اما امروز شاهد کندی این گام‌ها هستیم.

این اظهارات در زمانی مطرح می‌شود که فرماندهی نظامی اوکراین وابستگی شدید به تدارکات غربی را تصدیق می‌کند، اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیرو‌های مسلح اوکراین پیش از این اذعان کرده بود که نیرو‌های موشکی و توپخانه‌ای اوکراین به شدت به سلاح‌ها و مهمات غربی وابسته هستند.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
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