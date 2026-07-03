کانادا با همکاری ۱۰ کشور دیگر در تلاش است تا در نشست هفته آینده ناتو در ترکیه، از تاسیس یک بانک جهانی برای امور دفاعی و امنیتی رونمایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانادا امروز پنجشنبه اعلام کرد که با همکاری حدود ۱۰ کشور موسس دیگر، درصدد است تا در جریان نشست هفته آینده پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ترکیه، تاسیس یک «بانک دفاعی جهانی» را اعلام کند.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، ابتکار عمل «بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری» را که به اختصار «DSRB» نامیده می‌شود، هدایت می‌کند. این اقدام در چارچوب فراخوان امسال او برای تشکیل ائتلافی از «قدرت‌های متوسط» صورت می‌گیرد؛ ائتلافی که هدف آن مقابله با چیزی است که او آن را «فروپاشی و از هم گسیختگی نظم جهانی سنتی به ریاست آمریکا» می‌داند.

در همین راستا، ایزابل هودون، مذاکره‌کننده ارشد کانادا در راه‌اندازی این ابتکار چندجانبه و مدیرعامل بانک توسعه کسب‌وکار کانادا، در یک مصاحبه مطبوعاتی توضیح داد: «ما نشست سران ناتو را به عنوان ضرب‌الاجل خود تعیین کرده‌ایم و آنچه امیدواریم اعلام کنیم، فهرست اعضای موسس این بانک است.»

از سوی دیگر، روز گذشته (چهارشنبه) یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ناتو قصد دارد در نشست هفته آینده در آنکارا، از اعضای اروپایی خود بخواهد تا شکاف‌های ایجاد شده توسط آمریکا در طرح‌های دفاعی این ائتلاف را پوشش دهند.

این منبع تصریح کرد شکاف اصلی که این پیمان همچنان برای پر کردن آن تلاش می‌کند، «در بخش بمب‌افکن‌های استراتژیک است»؛ چرا که آمریکا اعلام کرده است «به جای دو فروند هواپیما، تنها یک فروند را تامین خواهد کرد.»

منبع: المیادین