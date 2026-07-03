باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا اعلام کرد این کشور از جنگ هراسی ندارد و برای هرگونه درگیری احتمالی آمادگی کامل دارد. اظهارات او در واکنش به تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مطرح شد.
رئیسجمهور کوبا در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز تاکید کرد که کوبا هیچ تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمیشود و «کارزار ارعاب» واشنگتن علیه هاوانا را رد کرد.
او همچنین اعلام کرد که کوبا برای حفظ استقلال خود، در صورت لزوم تا پایان خواهد جنگید.
ترامپ بارها کوبا را تهدید به اقدام نظامی کرده است. همچنین در زمستان سال گذشته، واشنگتن با تهدید اعمال تعرفه علیه هر کشوری که به کوبا سوخترسانی کند، عملا عرضه نفت خارجی به این کشور را قطع کرد.
شبکه انرژی کوبا به شدت به سوخت فسیلی وارداتی وابسته است. با این حال، عرضه آن در کوبا تقریباً متوقف شده است و تنها یک تانکر نفت روسی در ماه مارس به این جزیره رسید. کمبود سوخت قطعیهای مکرر برق را تشدید کرده است که میتواند تا ۴۰ ساعت به طول انجامد. حمل و نقل عمومی در برخی مناطق کوبا متوقف شده است و بیمارستانها برای درمان بیماران با مشکل مواجه هستند.
مقامات کوبایی در ماه مارس تأیید کردند که در حال مذاکره با دولت ترامپ هستند، اگرچه جزئیات این مذاکرات تأیید نشده است.
منبع: بریکینگ نیوز