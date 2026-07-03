خبرگزاری قطری الجزیره مدعی است که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه با میانجیگری قطر و پاکستان به پیشرفت ملموسی دست یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الجزیره ادعا کرد که مذاکرات غیرمستقیم دوحه میان ایران و آمریکا که با میانجیگری قطر و پاکستان انجام شد، پیشرفت ملموسی را در تدوین تفاهمات مرحله آینده به همراه داشت که این تلاش‌ها با توافق بر سر یک آرامش نظامی موقت به مدت یک هفته به اوج خود رسید.

این آرامش موقت با تحولات و ترتیبات داخلی در هر دو کشور هم‌زمان شده است؛ چرا که آمریکا دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال خود را گرامی می‌دارد و در طرف مقابل، ایران قصد تشییع رهبر شهید خود را دارد.

الجزیره با این حال اعلام کرد که با وجود این گشایش کوتاه‌مدت، این پرسش همچنان پابرجا است که آیا این آرامش صرفا یک سازوکار موقت برای کنترل اوضاع است یا زمینه‌سازی برای بازگشت موشک‌های تنش‌زای نظامی بلافاصله پس از پایان این یک هفته خواهد بود؟

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و آمریکا ، مذاکرات دوحه
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