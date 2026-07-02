دبیرکل سازمان ملل متحد طی یک تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرکل سازمان ملل متحد طی یک تماس تلفنی عصر امروز پنجشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

 گوترش در این تماس ضمن ابراز مجدد تسلیت در پی شهادت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کرد.

طرفین همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، وضعیت تنگه هرمز، روند اجرای توافق خاتمه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تحولات پس از امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و آخرین روند مرتبط با مذاکرات جاری را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: دبیر کل سازمان ملل ، عباس عراقچی
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