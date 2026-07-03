یک منبع فاش کرد که حماس از طریق رایزنی با میانجی‌ها موفق شده است هرگونه عبارتی که نشان‌دهنده یا قابل تفسیر به تسلیم شدن مقاومت باشد را حذف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع رهبری در جنبش مقاومت اسلامی، حماس، فاش کرد که رهبری این جنبش از طریق رایزنی و هماهنگی با میانجی‌ها موفق شده است هرگونه عبارتی را که نشان‌دهنده یا قابل تفسیر به «تسلیم شدن مقاومت» باشد، از نقشه راه پیشنهادی نیکولای ملادینوف برای انتقال به مرحله دوم طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره غزه، حذف کند.

این منبع به «الجزیره نت» گفت که زاهر جبارین، رئیس هیئت اعزامی حماس، روز پنجشنبه پس از تحویل پاسخ گروه‌های فلسطینی به اصلاحات اخیر ملادینوف، قاهره را بدون برگزاری هیچ‌گونه دور مذاکره با میانجی‌ها یا نمایندگان شورای صلح ترک کرده است.

او تاکید کرد این هیئت که روز سه‌شنبه گذشته وارد قاهره شده بود، اساسا اختیاری برای مذاکره نداشت و ماموریتش صرفا تحویل پاسخی بود که جنبش حماس پس از رایزنی با دیگر گروه‌های فلسطینی و در سطوح رهبری خود به آن دست یافته بود.

این مقام رهبری حماس تصریح کرد که در پاسخ رسمی تحویل داده شده به قاهره که پس از رایزنی الحیه و مشعل با روسای اطلاعات مصر و ترکیه تدوین شد، توافق گردید که هرگونه متن مربوط به «خلع سلاح یا تحویل سلاح» کاملا حذف شود و به جای آن، عبارت «انبار، جمع‌آوری و حصر سلاح» گنجانده شود؛ اقدامی که به معنای ساقط شدن و از بین رفتن خواسته غربی‌ها برای خلع سلاح مقاومت یا نابودی زیرساخت‌های آن است.

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برچسب ها: جنبش حماس ، جنگ غزه
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