باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراد فتحی مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: توجه به سلامت جسمی و روانی مددجویان در بند، همواره یکی از اولویت‌های اساسی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها بوده است. در همین راستا و با هدف ارائه خدمات عادلانه سلامت، در روزی که تقویم‌ها تعطیل بودند، جریان خدمت در زندان شهرستان سلماس متوقف نشد.

وی افزود: در همین راستا دکتر حیدری پزشک متعهد و جهادگر، در اقدامی خودجوش و جهادی با حضور در بهداری زندان سلماس، آستین همت را برای مداوای زندانیان بالا زد.

فتحی گفت: در این برنامه فشرده درمانی، بیش از ۷۰ نفر از مددجویان بیمار و نیازمند به خدمات پزشکی، مورد معاینه بالینی، ویزیت تخصصی و تجویز دارو قرار گرفتند.

مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی اظهار کرد: این حضور جهادی و معاینه تخصصی در محل زندان دستاوردهای مهمی را به همراه داشت؛ از یک سو موجب ابراز خرسندی و افزایش رضایتمندی مددجویان از توجه ویژه به حقوق شهروندی و سلامت آنان شد و از سوی دیگر با درمان در محل، از اعزام‌های فیزیکی متعدد و غیرضروری مددجویان به مراکز درمانی سطح شهر جلوگیری به عمل آمد. وی تصریح کرد: این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی و اداری، ضریب امنیت زندان را نیز به طور چشمگیری افزایش داد.

گفتنی است طرح‌های جهادی درمان در زندان سلماس با همکاری پزشکان خیرخواه، همواره به عنوان یکی از الگوهای موفق در راستای کاهش آسیب‌های درون زندان و تکریم مددجویان دنبال می‌شود و حضور بی‌چشمداشت پزشکانی همچون دکتر حیدری در ایام تعطیل، جلوه‌ای درخشان از همدلی و مسئولیت اجتماعی جامعه پزشکی است.