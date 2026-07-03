تیم‌های ملی سوئیس و الجزایر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی صبح جمعه برگزار می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیم‌های ملی سوئیس و الجزایر در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶،   جمعه  ساعت ۰۶:۳۰ در ورزشگاه بی‌سی پلیس شهر ونکوور  برگزار می‌شود.  

تیم ملی سوئیس که با ۷ امتیاز از گروه B و به عنوان صدرنشین این گروه راهی مرحله حذفی شده است، با روحیه‌ای بالا و اعتمادبه‌نفس کامل به مصاف الجزایر می‌رود. شاگردان این تیم در مرحله گروهی با ۲ پیروزی و یک تساوی، نشان داده‌اند که یکی از تیم‌های قدرتمند این دوره از مسابقات هستند.

در آن طرف،   تیم ملی الجزایر با ۴ امتیاز از گروه J و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به مرحله حذفی راه یافته است. شاگردان این تیم با تساوی ۳-۳ برابر اتریش، نشان داده‌اند که تیمی جنگنده و پرتلاش هستند و می‌توانند برای هر حریفی دردسرساز شوند.  

تیم ملی  سوئیس با بازیکنانی همانند گرانیت ژاکا و ژردان شقیری، خط میانی و هجومی قدرتمندی دارد که می‌تواند هر دفاعی را به دردسر بیاندازد. در سوی مقابل، الجزایر با بازیکنانی مانند ریاض محرز و رافیک بلقالی، به دنبال استفاده از فرصت‌های محدود خود است.  

حالا باید دید که در این نبرد حساس، کدام تیم می‌تواند با پیروزی از زمین خارج شود و به مرحله یک‌هشتم نهایی  جام جهانی صعود کند.

برچسب ها: تیم ملی سوئیس ، تیم ملی الجزایر ، جام جهانی ۲۰۲۶
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