باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیمهای ملی سوئیس و الجزایر در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جمعه ساعت ۰۶:۳۰ در ورزشگاه بیسی پلیس شهر ونکوور برگزار میشود.
تیم ملی سوئیس که با ۷ امتیاز از گروه B و به عنوان صدرنشین این گروه راهی مرحله حذفی شده است، با روحیهای بالا و اعتمادبهنفس کامل به مصاف الجزایر میرود. شاگردان این تیم در مرحله گروهی با ۲ پیروزی و یک تساوی، نشان دادهاند که یکی از تیمهای قدرتمند این دوره از مسابقات هستند.
در آن طرف، تیم ملی الجزایر با ۴ امتیاز از گروه J و به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم به مرحله حذفی راه یافته است. شاگردان این تیم با تساوی ۳-۳ برابر اتریش، نشان دادهاند که تیمی جنگنده و پرتلاش هستند و میتوانند برای هر حریفی دردسرساز شوند.
تیم ملی سوئیس با بازیکنانی همانند گرانیت ژاکا و ژردان شقیری، خط میانی و هجومی قدرتمندی دارد که میتواند هر دفاعی را به دردسر بیاندازد. در سوی مقابل، الجزایر با بازیکنانی مانند ریاض محرز و رافیک بلقالی، به دنبال استفاده از فرصتهای محدود خود است.
حالا باید دید که در این نبرد حساس، کدام تیم میتواند با پیروزی از زمین خارج شود و به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کند.