تیم ملی فوتبال اسپانیا با برتری مقابل اتریش راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم های ملی فوتبال اسپانیا و اتریش در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که ماتادورها با نتیجه ۳ - ۰ به برتری رسیدند و راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.

اسپانیا مطابق انتظارات بازی را بهتر شروع کرد و میکل اویارزابال در دقیقه ۳۶ گل نخست بازی را به ثمر رساند‌.

نیمه اول با برتری یک گله ماتادورها به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم اسپانیا شروع بهترین داشت و اتریشی ها نیز درصدد تساوی بازی بودند.

در دقیقه ۶۶ پدرو پوررو گل دوم اسپانیا را به ثمر رساند.

درحالی که اتریشی ها درصدد جبران گل های خورده بودند، میکل اویارزابال گل سوم اسپانیا را زد تا در این دیدار دبل کرده باشد.

اسپانیا ۱۵ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ باید در مقابل برنده بازی پرتغال و کرواسی قرار بگیرد.