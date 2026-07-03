باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی رجبی مشهدی معاون وزیر نیرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان برنامهها و راهکارهای وزارت نیرو در تأمین برق صنایع کشور در دوره اوج مصرف را تشریح کرد.
سوال: قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق تکالیف مشخصی را برای خودتأمینی صنایع بزرگ در نظر گرفته است؛ آخرین وضعیت تحقق ماده ۴ این قانون چطور است و چرا در حال حاضر شاهد کاهش مشارکت نیروگاههای خودتأمین صنایع نسبت به سال گذشته هستیم؟
رجبیمشهدی: مطابق ماده ۴ این قانون، صنایع انرژیبر کشور موظف شدهاند برای تأمین پایدار انرژی خود، ظرفیت نیروگاهی اختصاصی احداث کنند که تا پایان ۱۴٠۴ فرصت داشتند که در نهایت فقط ۳ هزار مگاوات از این تکلیف ۱۰ هزار مگاواتی تاکنون محقق شده است.
در حال حاضر، ما حدود ۳ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی در بخش صنایع داریم. اما واقعیت این است که امسال میزان تولید عملیاتی این نیروگاهها نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است. این در حالی است که سال گذشته، نیروگاههای صنایع با تحویل حدود هزار مگاوات برق به شبکه سراسری، نقش بسیار مؤثر و کلیدی در پشتیبانی از پایداری شبکه و تأمین برق کشور در ایام ناترازی ایفا کردند؛ که امسال بخاطر آسیبهای وارده در اثر جنگ این مقدار تامین نشده و ما انتظار داریم صنایع با جدیت بیشتری تعهدات احداث و بهرهبرداری کامل از نیروگاههای خود را دنبال کنند تا هم خودتأمینی آنها محقق شود و هم فشار از روی شبکه سراسری برداشته شود.
سوال: با وجود این کاهش تولید در بخش نیروگاههای خودتأمین صنایع، انتقادات و دغدغههایی از سوی فعالان صنعتی مطرح میشود مبنی بر اینکه محدودیتها مانع رشد تولید آنها شده است وزارت نیرو در حوزه تأمین برق شبکه برای صنایع انرژیبر از ابتدای خردادماه امسال چه کارنامهای بر جای گذاشته است؟ آیا آمارها این محدودیتها را تأیید میکنند؟
رجبیمشهدی: ما دغدغه تولیدکنندگان محترم را کاملاً درک میکنیم، اما آمار و ارقام عملکردی نشان میدهد که وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای اولویتدهی به بخش مولد کشور به کار بسته است.
طبق آخرین دادههای ثبتی، از ابتدای خردادماه تاکنون، در مجموع ۲۴ درصد انرژی بیشتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته برای صنایع کشور تأمین و تحویل شده است. اگر بخواهم به تفکیک صنایع بزرگ اشاره کنم:
تأمین برق صنعت فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۸ درصد رشد داشته است.
در صنایع سیمان با رشد ۱۵.۵ درصدی تأمین انرژی مواجه بودهایم.
بخش سایر فلزات شاهد افزایش ۱۰ درصدی سهمیه دریافتی بوده است.
همچنین در حوزه صنایع پتروشیمی و سایر مشترکین صنعتی، رشد چشمگیر ۷۰ درصدی در تأمین برق رقم خورده است.
این آمارها بهوضوح نشاندهنده استراتژی وزارت نیرو برای حفظ پایداری و رونق تولید در بخش صنعت، حتی در شرایط سخت اوج بار تابستان است
سوال: به بخش پتروشیمی اشاره کردید. اخباری درباره آسیبدیدگی برخی تجهیزات و نیروگاههای اختصاصی پتروشیمیها در جریان جنگ رمضان مطرح بود که تأمین انرژی این بخش راهبردی را با تهدید مواجه کرد. وزارت نیرو برای حل این بحران چه تدابیری اندیشیده است؟
رجبی مشهدی: متأسفانه در جریان آسیبدیدگیهای اخیر که به برخی نیروگاههای صنایع پتروشیمی وارد شد، زنجیره تولید این بخش با چالش جدی مواجه گردید. وزارت نیرو بلافاصله برای حل این بحران انرژی وارد عمل شد.
ما علاوه بر تخصیص ظرفیتهای داخلی از جمله تابلو آزاد و سبز بورس انرژی مسیرهای واردات برق از کشورهای همسایه را به طور ویژه برای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع پتروشیمی بررسی کردیم و اقدامات اجرایی و فنی در این زمینه در حال انجام است تا خلل ایجاد شده در تولید این محصولات صادراتمحور و ارزآور برطرف شود و پتروشیمیها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.
سوال: صنایع برای اینکه بتوانند فراتر از برنامههای مدیریت مصرف و سهمیههای تعیینشده برق مصرف کنند و به تولید خود ادامه دهند و خطوط تولیدشان متوقف نشود، چه ابزارهای قانونی و بازاری در اختیار دارند؟ وزارت نیرو چه بستری را برای خرید برق مازاد فراهم کرده است؟
رجبی مشهدی: ما برای ایجاد انعطافپذیری بیشتر در بخش صنعت، بسترهای خرید برق آزاد را فراهم کردهایم، صنایعی که تمایل دارند فراتر از سهمیههای مدیریت بار ابلاغی فعالیت کنند و به برق مازاد نیاز دارند، میتوانند به طور مستقیم از طریق «تابلوی برق سبز» (جهت خرید برق تجدیدپذیر) و همچنین «تابلوی برق آزاد» در بورس انرژی اقدام به خرید نمایند.
مزیت بزرگ خرید از این تابلوها این است که برق معاملهشده در این بازارها، مشمول برنامههای مدیریت بار دوران اوج مصرف نمیشود. این ابزار بورس انرژی، به صنایع فرصت میدهد تا با برنامهریزی مالی و اقتصادی، استمرار فعالیت تولیدی خود را تضمین کرده و بدون دغدغه قطعی، به تولید پایدار ادامه دهند.