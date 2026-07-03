تیم ملی فوتبال پرتغال با برتری مقابل کرواسی حریف اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در یکی از حساس ترین مسابقات مرحله یک شانردهم جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال پرتغال و کرواسی به مصاف هم رفتند.

نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ایوان پریشیچ در دقیقه ۵۳ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۸ از روی نقطه پنالتی دروازه کروات ها را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

گونسالو راموس در دقیقه ۴+۹۰ با ضربه سر تماشایی گل دوم پرتغالی ها را وارد دروازه کرواسی کرد.

در ادامه فشار کروات ها شدت پیدا کرد و در دقیقه ۱۵+۹۰ یوشکو گواردیول دروازه پرتغال را باز کرد، اما داور این گل را آفساید اعلام کرد.

در نهایت این دیدار با برتری ۲ - ۱ پرتغال به پایان رسید و آن ها در مرحله یک هشتم نهایی باید ۱۵ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ باید به مصاف اسپانیا بروند.