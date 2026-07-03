نمایشگاه خمینی خراسان در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر ماه در غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به صورت شبانه روزی پذیرای مردم عزیز ایران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آیین بدرقه آقای شهید ایران نمایشگاه خمینی خراسان گزیده اسناد مبارزاتی رهبر شهید انقلاب اسلامی در جوار مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش نمایشگاه خمینی خراسان در روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر ماه در غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در خیابان سهروردی شمالی تقاطع خیابان خرمشهر به صورت شبانه روزی پذیرای مردم عزیز ایران خواهد بود. همچنین در این نمایشگاه متن اولین وصیتنامه آیت الله خامنه‌ای که در دوران مبارزات در سال ۱۳۴۲ شمسی به علاقمندان اهدا خواهد شد.

علاوه بر این دیگر آثار مرکز اسناد انقلاب اسلامی مرتبط با خاطرات، اسناد و آرا و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی به مخاطبان عرضه خواهد شد.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی از همه جوانان و نوجوانان، مردم عزادار، پژوهشگران، اساتید حوزه و دانشگاه و اهالی تاریخ دعوت به عمل می‌آورد تا در آیین وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی از این نمایشگاه بازدید نمایند.