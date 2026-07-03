نمایشگاه خمینی خراسان در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر ماه در غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به صورت شبانه روزی پذیرای مردم عزیز ایران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آیین بدرقه آقای شهید ایران نمایشگاه خمینی خراسان گزیده اسناد مبارزاتی رهبر شهید انقلاب اسلامی در جوار مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش نمایشگاه خمینی خراسان در روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر ماه در غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در خیابان سهروردی شمالی تقاطع خیابان خرمشهر به صورت شبانه روزی پذیرای مردم عزیز ایران خواهد بود. همچنین در این نمایشگاه متن اولین وصیتنامه آیت الله خامنه‌ای که در دوران مبارزات در سال ۱۳۴۲ شمسی به علاقمندان اهدا خواهد شد.

علاوه بر این دیگر آثار مرکز اسناد انقلاب اسلامی مرتبط با خاطرات، اسناد و آرا و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی به مخاطبان عرضه خواهد شد.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی از همه جوانان و نوجوانان، مردم عزادار، پژوهشگران، اساتید حوزه و دانشگاه و اهالی تاریخ دعوت به عمل می‌آورد تا در آیین وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی از این نمایشگاه بازدید نمایند.

برچسب ها: مراسم تشییع شهدا ، مصلی تهران ، اسناد انقلاب اسلامی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار همدان؛
وداع با شکوه نهاوندی‌ها با شهید مهدی ذوالفقاری + عکس
پور محمدی:
سال ۱۴۰۴ به عنوان مقطع حساس تاریخ معاصر نیازمند روایت دقیق است
مراسم شیرخوارگان حسینی ۱۴۰۵ در مصلای تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آلبوم «بدرقه» با صدای هفت خواننده منتشر خواهد شد
«امام امت به سلامت» با صدای مهدی رسولی منتشر شد
آغاز پویش سراسری قرائت قرآن هدیه به روح مطهر رهبر شهید انقلاب
از «قصه آقا» تا ایستگاه مطالعه؛ روایت فرهنگی یک وداع
نمایشگاه خمینی خراسان در جوار مصلی برگزار می‌شود
آخرین اخبار
نمایشگاه خمینی خراسان در جوار مصلی برگزار می‌شود
«امام امت به سلامت» با صدای مهدی رسولی منتشر شد
آلبوم «بدرقه» با صدای هفت خواننده منتشر خواهد شد
آغاز پویش سراسری قرائت قرآن هدیه به روح مطهر رهبر شهید انقلاب
از «قصه آقا» تا ایستگاه مطالعه؛ روایت فرهنگی یک وداع
مهران مدیری «مرد سه هزار چهره» را نقطه اوج سریال‌های اخیرش دانست
۶۰۰ خبرنگار خارجی مراسم تشییع رهبر شهید را روایت می‌کنند
برگزاری همزمان رویداد ملی تئاتر میدانی «آقای شهید ایران» در سراسر کشور
پرس‌تی‌وی در نقطه تلاقی تصویر و روایت؛ بازتعریف خبر در عصر چندسکویی
پخش صدای مراسم تشییع از رادیو روی فرکانس ۸۸.۷ موج FM