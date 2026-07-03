تشییع میلیونی رهبر شهید امت، پاسخ قاطع به دشمنان ایران است

 امام‌جمعه موقت گرگان با بیان اینکه مراسم وداع، بدرقه و تشییع میلیونی رهبر شهید امت، گواه شکست دشمن در جنگ با ایران است، گفت: دشمن تصور می‌کرد با به شهادت رساندن رهبر، نور او خاموش و مسیرش متوقف خواهد شد، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه هرگز نیز رخ نخواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی  - حجت‌الاسلام محمدقاسم لیوانی در خطبه های نماز جمعه گرگان گفت: مراسم وداع، بدرقه و تشییع میلیونی که در حال برگزاری است، گواه روشنی بر این حقیقت خواهد بود.

وی با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اظهار کرد: متأسفانه در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که قانون جای خود را به بی‌قانونی داده است. قدرت‌های جهانی هر اقدامی که بخواهند انجام می‌دهند و سازمان ملل که برای جلوگیری از زورگویی تأسیس شده بود، امروز به ابزاری در دست قدرت‌ها تبدیل شده است. همچنین شورای امنیت نیز کارایی و اثرگذاری خود را از دست داده و در برابر قدرت‌ها منفعل عمل می‌کند.

وی با اشاره به ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط آمریکا افزود: قابل قبول نیست که آمریکا رئیس‌جمهور یک کشور را برباید و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تنها نظاره‌گر این اقدام باشند.

خطیب موقت جمعه گرگان همچنین گفت: آمریکا و اسرائیل به بهانه واهی وجود بمب هسته‌ای به کشور ما حمله کردند و پس از پایان جنگ ۱۲ روزه مدعی شدند توان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را از بین برده‌اند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر چنین ادعایی درست بود، چرا بار دیگر حمله کردند؟

حجت‌الاسلام لیوانی حمله آمریکا به مراکز علمی، دانشگاهی، آزمایشگاهی، زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و همچنین کشته شدن کودکان ایرانی را جنایت جنگی دانست و تصریح کرد: آمریکایی که خود دارای سلاح هسته‌ای است و سابقه استفاده از آن را نیز دارد، به همراه اسرائیل که دارای سلاح هسته‌ای بوده و عضو پیمان NPT نیست، به ایران اسلامی حمله کرده‌اند. از این رو، این سازمان‌های بین‌المللی سودی برای بشریت ندارند و ما باید توان دفاعی خود را بیش از پیش تقویت کنیم.

 

برچسب ها: نماز جمعه ، خطبه
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