نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ملت ایران میدان را ترک نخواهند کرد، گفت :خلیج فارس را برای متجاوزان تبدیل به جهنم کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره) رشت به اتحاد و انسجام و اجتماعات شبانه ملت ایران اشاره کرد و گفت: وحدت و اقتدار تاریخی ملت ایرا ن در اجتماعات شبانه ستودنی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دشمنان ایران از طرق مختلف به کشور ما کینه ورزی کردند، و بعد مدعی حمایت از حقوق بشریت هستند، افزود: تقویت منافقین، راه اندازی فتنه ها و مسدود کردن دارایی های ایران ؛ همچنین جنگ های ۱۲روزه و ۴۰ روزه و کودتای علیه نظام راه انداختند، و .... و شهدای بسیاری نیز در این راه دادیم.

وی با اشاره به اینکه ایران در این جنگ تحمیلی ملت ایران با جهان جنگید ، گفت : آمریکا ها نمی خواهند ایران مستقل را ببینند، در جنگ تحمیلی اخیر که جنگ جهانی بود ایران با وحدت و انسجام پیروز شد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان به ویژگی های رهبر شهید ایران اسلامی اشاره کرد، گفت : قائد امت اسلامی ، مرجع تلقید جهان تشییع ، شجاع و نترس و از قدرت های ظاهری جهان نمی هراسید ، دلسوز امت و همه جهان بشریت بود، مدیری کار آمد و سیاستمداری قوی بود و نزد علما و فقهای دین جا افتاده و قابل قبول بود؛ و جهان اسلام به وجود ایشان افتخار می کردند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکاییها دروغگو هستند، اذعان داشت : آمریکا در مذاکرات به تعهدهایی که داده اند تا کنون عمل نکرده اند.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه ملت ایران همواره کنار نیروهای مسلح است، گفت : این ملت هرگز میدان را ترک نخواهند کرد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح و ملت ایران بیش از پیش هوشیار باشند، اظهار داشت : نیروهای مسلح با اقتدار ، خلیج فارس را برای آمریکاییها و صهیونیست تبدیل به جهنم کنند.‌