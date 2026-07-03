نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ملت ایران میدان را ترک نخواهند کرد، گفت :خلیج فارس را برای متجاوزان تبدیل به جهنم کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -  آیت الله رسول فلاحتی ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره) رشت به اتحاد و انسجام و اجتماعات شبانه  ملت ایران  اشاره کرد و گفت:  وحدت و اقتدار  تاریخی  ملت ایرا ن در اجتماعات شبانه ستودنی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دشمنان ایران از طرق مختلف  به کشور ما کینه ورزی کردند، و بعد مدعی حمایت از حقوق بشریت هستند، افزود: تقویت منافقین،  راه اندازی فتنه ها   و مسدود کردن دارایی های ایران ؛  همچنین جنگ های ۱۲روزه  و  ۴۰ روزه و کودتای علیه نظام راه انداختند، و .... و شهدای بسیاری نیز در این راه  دادیم. 

وی  با اشاره به اینکه ایران در این جنگ تحمیلی ملت ایران با جهان جنگید ، گفت : آمریکا ها نمی خواهند ایران مستقل را ببینند،  در جنگ تحمیلی اخیر که جنگ  جهانی بود ایران با وحدت و  انسجام پیروز شد.‌
نماینده ولی فقیه در گیلان به ویژگی های رهبر شهید ایران اسلامی اشاره کرد،  گفت :  قائد امت اسلامی ،  مرجع تلقید جهان تشییع ، شجاع و نترس  و از  قدرت های ظاهری  جهان نمی هراسید ،  دلسوز امت  و همه جهان بشریت بود، مدیری کار آمد و سیاستمداری  قوی بود و  نزد علما و فقهای دین جا افتاده و قابل قبول  بود؛  و  جهان اسلام به وجود ایشان افتخار می کردند.
وی با تاکید بر اینکه آمریکاییها دروغگو هستند،  اذعان داشت :  آمریکا در مذاکرات به تعهدهایی که داده اند تا کنون عمل نکرده اند.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه ملت ایران همواره کنار نیروهای مسلح است، گفت : این ملت هرگز میدان را ترک  نخواهند کرد.‌
نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح و ملت ایران بیش از پیش هوشیار باشند، اظهار داشت : نیروهای مسلح  با اقتدار ، خلیج فارس را  برای آمریکاییها و صهیونیست تبدیل به جهنم کنند.‌

برچسب ها: دشمنان ، اقتدار ، اجتماع
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