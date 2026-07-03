باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان ایران شامل تیم «روبو دانش» در لیگ فوتبالیست سبک پیشرفته و تیم «دبیرستان سلام صدر» در لیگ فوتبالیست وزن آزاد با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به مسابقات ربوکاپ ۲۰۲۶ کره‌جنوبی اعزام شده‌اند و در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

تیم «روبو دانش» در نخستین روز رقابت‌های لیگ فوتبالیست سبک پیشرفته، چهار مسابقه برگزار کرد که حاصل آن سه پیروزی و یک شکست بود.

نماینده ایران در نخستین دیدار با نتیجه ۱۵ بر ۶ کرواسی، نایب‌قهرمان دوره گذشته مسابقات ربوکاپ، را شکست داد. در دومین مسابقه نیز با ارائه نمایشی مقتدرانه، تیم آمریکا را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت.

این تیم در سومین دیدار نیز با نتیجه ۱۱ بر ۷ یکی از نمایندگان ژاپن را مغلوب کرد.

منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری