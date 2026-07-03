نورلان یرمکبایف، دبیرکل سازمان همکاری‌ شانگهای که برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با ابراز تسلیت مجدد شهادت رهبر انقلاب و ابراز همدردی با دولت و مردم ایران به نمایندگی از کشورهای عضو این سازمان، بر موضع اصولی و مشترک کشورهای سازمان همکاری شانگهای مبنی بر لزوم احترام به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و عدم استفاده از زور یا تهدید به زور به‌عنوان مبانی بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از موضع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، بر مسئولیت جمعی همه کشورها برای صیانت از حاکمیت قانون، مقابله با یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه و مواخذه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی به‌ویژه عاملان و آمران جنایات ارتکابی علیه ملت ایران در جریان دو جنگ جنایتکارانه آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد.

در این دیدار طرفین همچنین در مورد روند تعاملات بین ایران و سازمان همکاری شانگهای تبادل نظر کردند و دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از وزیر امورخارجه کشورمان برای شرکت در نشست آتی وزرای خارجه این سازمان دعوت کرد.