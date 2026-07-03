تیم پرواز سیمرغ به لیگ دسته اول فوتبال امید‌های کشور صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان مرحله دوم مسابقات لیگ فوتبال مناطق امید‌های کشور که به میزبانی پرواز سیمرغ در ورزشگاه شهدای این شهرستان برگزار شد، این تیم به عنوان تیم نخست جواز حضور در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال امید‌های کشور را کسب کرد.

پرواز سیمرغ در گام اول با گل‌های امین محمد رضایی، سبحان گلمکانی و ابوالفضل طریقی، ۳ بر صفر آرکا تبریز را مغلوب کرد.

شاگردان ابراهیم مرادی در دومین بازی به تساوی بدون گل مقابل ایرالکو رضوان شهر رضایت دادند.

پیروزی یک بر صفر پرواز سیمرغ در آخرین مسابقه برابر شهرداری اردبیل موجب شد تا این تیم با کسب ۷ امتیاز ضمن کسب جایگاه نخست گروه به لیگ دسته اول فوتبال امید‌های کشور راه یابد.

امین رضایی در دقیقه ۵+۴۵ تک گل این مسابقه حساس را به تور دروازه شهرداری اردبیل دوخت.

تیم پرواز سیمرغ پس از صعود از لیگ دسته سوم فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های کشور به لیگ دسته دوم با سرمربیگری ابراهیم مرادی، در رده سنی امید‌های کشور هم با همین مربی موفق از لیگ مناطق به لیگ دسته اول صعود کرد.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، لیگ فوتبال
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