باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی، ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ گفت: در ساعت ۱۲:۲۲ امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵، گزارش غرقشدگی کودکی ۲ ساله در یک استخر کشاورزی واقع در روستای تندرک (جاده سلماس) به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
وی با اظهار اینکه بلافاصله پس از دریافت این گزارش تیم عملیاتی فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شدند؛ گفت: متاسفانه با وجود حضور سریع عوامل اورژانس و انجام اقدامات لازم، کودک به دلیل گذشت زمان از لحظه غرقشدگی، علائم حیاتی خود را از دست داده بود.
رضازاده با اشاره به فصل گرما و افزایش حضور خانوادهها در باغات و اراضی کشاورزی، تأکید کرد: متأسفانه استخرهای کشاورزی فاقد حفاظ، به یکی از عوامل اصلی حوادث مرگبار برای کودکان تبدیل شدهاند. از تمامی هموطنان عزیز بهویژه در مناطق روستایی درخواست داریم نسبت به ایمنسازی محیط اطراف استخرها با فنسکشی و ایجاد موانع فیزیکی اقدام کنند. کودکان در این سنین به شدت کنجکاو هستند و حتی چند ثانیه غفلت میتواند به فاجعهای غیرقابل جبران ختم شود.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی در پایان افزود: نظارت لحظهای و مستمر والدین بر کودکان در نزدیکی منابع آبی، تنها راه پیشگیری از این حوادث ناگوار است.