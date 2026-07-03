وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی ضمن دعوت از عموم ملت شریف ایران برای حضور در آیین وداع رهبر قائد شهیداعلام کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی، از جمله اثرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر جهان است که عروج ملکوتی ایشان، اثری ماندگار در حافظه تاریخ به جای خواهد گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی ضمن دعوت از عموم ملت شریف ایران برای حضور در آیین وداع رهبر قائد شهیداعلام کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی، از جمله اثرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر جهان است که عروج ملکوتی ایشان، اثری ماندگار در حافظه تاریخ به جای خواهد گذاشت.

در پیام سید محمد اتابک آمده است: عروجِ ملکوتیِ حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، فقدانی عظیم و غمی سترگ بر پیکره‌ امت اسلامی و جانِ یکایکِ ایرانیان است. ایشان در مقامِ حکیمی فرزانه، فقیهی زمان‌شناس و رهبری دوراندیش، نه‌تنها پرچمدارِ عدالت و کرامت در جهان اسلام، که تجسمِ عینیِ استقامتِ در برابرِ جبهه استکبار بودند.

آن رهبرِ شهید، با نگاهی تمدن‌ساز، افق‌های دوری را برای اعتلای ایران اسلامی ترسیم کردند و با تکیه بر درایتِ کم‌نظیر و اشرافِ جامع بر مسائلِ جهان، همواره نقطه ثقلِ وحدت و فصل‌الخطابِ جریان‌های فکری بودند.

مجاهدت‌های بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیرِ ایشان در مسیرِ اعتلای توحید و دفاع از مظلومان و آزادگانِ جهان خواهد ماند و نامشان در اوراق زرینِ تاریخ، به عنوانِ شخصیتی تاریخ‌ساز و بی‌بدیل، حک خواهد شد.

اینجانب از آحاد ملت شریف ایران، صنعتگران, خانواده بزرگ صمت و جامعه‌ی بزرگِ فعالان اقتصادی دعوت می‌نمایم تا با حضورِ وحدت‌بخش در آیین وداع با این رهبرِ شهید قائد، عهد و میثاقِ خود را با آرمان‌های آن بزرگوار تجدید نمایند، بی شک حضورِ حماسیِ مردم در این مراسم، پاسداشتی بر عمری مجاهدتِ مخلصانه در مسیر اعتلای نظام اسلامی است.

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب ، وزارت صمت
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