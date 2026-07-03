باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» امروز جمعه در دیدار با «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان و هیات همراه که به‌منظور شرکت در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، از حضور، ابراز همدردی و پیام‌های تسلیت دولت و ملت ارمنستان قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از عمق روابط دوستانه و پیوندهای تاریخی میان دو کشور دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به مناسبات دیرینه تهران و ایروان، اظهار داشت: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان همواره بر پایه احترام متقابل، حسن همجواری و منافع مشترک استوار بوده و در مقاطع مختلف، دو کشور توانسته‌اند همکاری‌های سازنده و قابل توجهی را در حوزه‌های گوناگون توسعه دهند.

قدردانی از رویکرد مسئولانه و حمایت‌های دوستانه ارمنستان

وی ضمن قدردانی از همکاری‌ها و همراهی‌های دولت ارمنستان در دوران جنگ اخیر و شرایط دشوار پیش‌آمده برای ملت ایران، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از رویکرد مسئولانه و حمایت‌های دوستانه ارمنستان در حوزه‌های مختلف قدردانی می‌کند و این همکاری‌ها را در راستای تقویت روابط دوجانبه و ثبات منطقه‌ای ارزیابی می‌داند.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به روند تدوین معاهده جامع همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان ابراز امیدواری کرد مذاکرات مربوط به این سند راهبردی هرچه سریع‌تر نهایی شده و به امضا برسد و افزود: این معاهده می‌تواند افق‌های جدیدی را در روابط دوجانبه بگشاید و زمینه‌ساز تأمین منافع متقابل دو کشور و دو ملت باشد. در این مسیر، تقویت زیرساخت‌های گمرکی، حمل‌ونقل، ترانزیت و تسهیل مبادلات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت مصون نگه داشتن روابط دو کشور از مداخلات خارجی اظهار داشت: مناسبات دوستانه ایران و ارمنستان باید مستقل از تأثیرگذاری بازیگران خارجی و بر اساس اراده مشترک دو کشور توسعه یابد. تجربه نشان داده است که حضور و مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای نه‌تنها به حل مسائل منطقه کمک نکرده، بلکه در بسیاری موارد موجب پیچیده‌تر شدن چالش‌ها و بی‌ثباتی شده است.

وی با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه خاطرنشان کرد: ایران همواره بر این باور بوده است که کشورهای منطقه از ظرفیت و توانایی لازم برای حل و فصل مسائل خود برخوردارند و می‌توانند در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو، همکاری و احترام متقابل، مسیر توسعه و پیشرفت را دنبال کنند.

دکتر پزشکیان همچنین با تأکید بر احترام جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تصریح کرد: احترام به مرزهای بین‌المللی و اصل تمامیت ارضی کشورها از اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ما به دنبال تنش و درگیری نیستیم و همواره از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل اختلافات حمایت کرده‌ایم.

رژیم صهیونیستی عامل اصلی تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در غرب آسیا

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه، رژیم صهیونیستی را عامل اصلی تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در غرب آسیا دانست و گفت: تداوم تجاوزات و اقدامات بی‌ثبات‌کننده این رژیم علیه کشورهای منطقه، از جمله لبنان، غزه، سوریه و ایران، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

در این دیدار نیکول پاشینیان نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان نیز ضمن ابراز تسلیت و همدردی عمیق با دولت و ملت ایران، اظهار داشت: حضور در تهران در این شرایط اندوه‌بار برای من اهمیت ویژه‌ای داشت و مایلم مراتب تسلیت صمیمانه دولت و ملت ارمنستان را به ملت ایران ابلاغ کنم.

پاشینیان: شهادت رهبر عالیقدر ایران اندوه بزرگی برای ما است

نخست وزیر ارمنستان با اشاره به دیدارهای خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: در دو نوبت توفیق دیدار با ایشان را داشتم و هر دو دیدار در فضایی بسیار صمیمی، سازنده و مبتنی بر احترام متقابل برگزار شد. خبر شهادت ایشان برای مردم و دولت ارمنستان بسیار تأثرانگیز بود و ما این اندوه را اندوه خود می‌دانیم.

نیکول پاشینیان با تأکید بر روابط دوستانه دو کشور، تصریح کرد: جمهوری ارمنستان همواره تلاش کرده است نه‌تنها هیچ‌گونه اقدامی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران انجام ندهد، بلکه در چارچوب روابط دوستانه و حسن همجواری، در حد توان خود در کنار ایران باشد.

نخست وزیر ارمنستان با اشاره به روند رو به رشد مناسبات دوجانبه، اظهار داشت: به باور من، روابط کنونی ایران و ارمنستان در بالاترین سطح از زمان استقلال ارمنستان قرار دارد و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، زیرساختی و منطقه‌ای روندی رو به گسترش دارد.

وی همچنین تأکید کرد: جمهوری ارمنستان بارها و به‌صراحت اعلام کرده است که امنیت جمهوری اسلامی ایران برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اطمینان می‌دهیم که ارمنستان در هیچ طرح، پروژه یا اقدامی که علیه منافع و امنیت ایران باشد مشارکت نداشته و نخواهد داشت.

ارمنستان آمادگی رفع هرگونه نگرانی احتمالی دوستان ایرانی خود را دارد

نخست‌وزیر ارمنستان با اشاره به سیاست شفاف ایروان در روابط خارجی، افزود: ما در تعاملات خود با کشورهای مختلف هیچ‌گونه پنهان‌کاری نداریم و همواره آمادگی داریم درباره هرگونه دغدغه یا نگرانی احتمالی دوستان ایرانی گفت‌وگو کرده و توضیحات لازم را ارائه دهیم.

پاشینیان با تأکید بر اهمیت روابط دوجانبه خاطرنشان کرد: روابط ایران و ارمنستان بر پایه اعتماد، دوستی و احترام متقابل بنا شده است و این مناسبات برای دولت و شخص من از اهمیت فراوانی برخوردار است. ما تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد این روابط دوستانه و سازنده خدشه‌دار شود.