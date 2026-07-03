سردار وحیدی گفت: هرگز از رهبر شهید انقلاب جدا نخواهیم شد؛ چرا که ایشان در قلب، روح و جان ما جای دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد وحیدی در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر آقای شهید ایران گفت: ما در بیعت رهبری، هرگز از رهبر شهید انقلاب جدا نخواهیم شد؛ چرا که ایشان در قلب، روح و جان ما جای دارند.

سردار وحیدی افزود: وجودشان برای ما، برای ایران عزیزمان و برای امت اسلام، ماندگار و جاودانی است و ما هرگز از مسیر ایشان فاصله نخواهیم گرفت.

سردار وحیدی عنوان کرد: خطاب به آنان که چشم دیدن خاک ما را ندارند، باید بگوییم بدانید که خون پاک امام شهید ما، نقطه عطفی در پیروزی‌های اسلام عزیز بر کفر جهانی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به گور خواهید برد آرزوی دیدن تسلیمِ این ملت را؛ ملتی که با ریخته شدن این خون‌های پاک، روز به روز به قله‌های اقتدار نزدیک‌تر می‌شود.