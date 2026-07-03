معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در مسیر‌های منتهی به مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بر رعایت مجموعه‌ای از نکات ایمنی و ترافیکی پیش، حین و پس از سفر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر شهید و گرامیداشت حضور گسترده هموطنان در مراسم وداع و تشییع، گفت: مدیریت صحیح سفر و رعایت اصول ایمنی، نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک و پیشگیری از حوادث احتمالی دارد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق سفر‌های برون‌شهری افزود: پیش از حرکت، شهروندان باید از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق منابع معتبر اطلاع حاصل کرده، مسیر‌های مناسب ورود و تردد در شهر مقصد را انتخاب و برای محل توقف و پارک خودرو برنامه‌ریزی کنند.

به گفته سرهنگ زارع، اطمینان از سلامت فنی خودرو به‌ویژه سیستم خنک‌کننده و تهویه با توجه به شرایط گرمای هوا، تأمین سوخت کافی، همراه داشتن آب و مواد غذایی فاسدنشدنی و مدیریت زمان سفر متناسب با شرایط جوی و ترافیکی از الزامات پیش از آغاز حرکت است.

وی ادامه داد: در طول مسیر، رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، اجتناب از رانندگی در حالت خستگی و توقف منظم هر ۲ ساعت برای استراحت ضروری است. همچنین استفاده از مجتمع‌های خدماتی رفاهی و توقف در نقاط ایمن توصیه می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور فراجا با اشاره به تدابیر ترافیکی در شهر‌های مقصد گفت:شرکت‌کنندگان در این مراسم باید از مسیر‌های تعیین شده و سامانه‌های مسیریاب برای انتخاب مسیر‌های کم‌ترافیک استفاده کرده، همچنین از توقف در معابر غیرمجاز خودداری و خودرو‌های خود را در محل‌های مجاز از جمله پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده، فضا‌های عمومی ایمن و حاشیه‌های مجاز معابر که برای توقف خودرو اختصاص یافته‌اند، استفاده کنند.

وی تأکید کرد: همراه داشتن اطلاعات دقیق از مسیر‌های دسترسی به محل برگزاری مراسم و محل پارک خودرو، همچنین توجه کامل به توصیه‌ها و دستور‌های مأموران پلیس راه و راهور، در مدیریت بهتر ترافیک بسیار مؤثر است.

سرهنگ زارع در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت زمان بازگشت افزود: پس از پایان مراسم، رانندگان باید ضمن توجه به خستگی احتمالی ضمن استراحت کافی، از مسیر‌های مناسب خروج از شهر استفاده کرده، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت و در صورت نیاز در مجتمع‌های خدماتی توقف کنند تا بازگشت ایمن و روان انجام شود.

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
سردار رادان: اقتدار امروز نیروهای مسلح ثمره هدایت‌های رهبر شهید است
توصیه‌های امنیتی - انتظامی پلیس به زائران در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
اعلام آمادگی جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برای خونخواهی «امام شهید» در نامه به رهبر انقلاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام آمادگی جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برای خونخواهی «امام شهید» در نامه به رهبر انقلاب
المان «مشت گره‌کرده» در میدان انقلاب تهران نصب شد
محدودیت‌های ترافیکی مراسم وداع با رهبر شهید آغاز شد
آمادگی خطوط BRT تهران برای مراسم وداع با رهبر شهید/ اعلام جزییات تغییر در دو خط تندرو
به‌کارگیری بزرگترین ناوگان آتش‌نشانی خاورمیانه در تشییع رهبر شهید
آماده باش ۶۵ هزار نیروی پلیس در سه استان برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
متقاضیان زیارت اربعین در اسرع وقت در سامانه سماح ثبت نام کنند
زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع بلوار تعاون به بهره‌برداری رسید
پلیس راه: تداوم محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۱۲ امروز
اعمال محدودیت های  تردد در منطقه ۴ همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
آخرین اخبار
واکنش مرکز اطلاع‌رسانی فراجا به انتشار خبری از قول سردار رادان
سردار رادان: اقتدار امروز نیروهای مسلح ثمره هدایت‌های رهبر شهید است
جزئیات برگزاری رویداد «روایت بدرقه» در خانه روزنامه‌نگاران/ تاریخ شفاهی رسانه از یک رویداد ملی ثبت می‌شود
متقاضیان زیارت اربعین در اسرع وقت در سامانه سماح ثبت نام کنند
اعمال محدودیت های  تردد در منطقه ۴ همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
به‌کارگیری بزرگترین ناوگان آتش‌نشانی خاورمیانه در تشییع رهبر شهید
ثبت‌نام برای اسکان زائران تا یکشنبه ادامه دارد
المان «مشت گره‌کرده» در میدان انقلاب تهران نصب شد
خدمت گروه‌های مردمی در پردیس فرهنگی سازمان ورزش شهرداری تهران
محدودیت‌های ترافیکی مراسم وداع با رهبر شهید آغاز شد
تجهیز کامل مددسراهای سیار جهت خدمات‌رسانی به سالمندان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع بلوار تعاون به بهره‌برداری رسید
تغییر در فعالیت پایانه‌های مسافربری غرب و بیهقی
اعلام آمادگی جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برای خونخواهی «امام شهید» در نامه به رهبر انقلاب
آماده باش ۶۵ هزار نیروی پلیس در سه استان برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
پلیس راه: تداوم محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۱۲ امروز
آمادگی خطوط BRT تهران برای مراسم وداع با رهبر شهید/ اعلام جزییات تغییر در دو خط تندرو
معتمدیان: امکان اسکان حداقل ۴ میلیون زائر در تهران فراهم شده است
توکلی‌زاده: ظرفیت گسترده خدمات رفاهی و درمانی برای عزاداران پیش‌بینی شده است
هدایت هوشمند جمعیت، ایمنی و فضاسازی شهری۳ محور برنامه‌ریزی مراسم تشییع رهبر شهید
از استقرار کلینیک‌ها وبیمارستان‌های سیار هلال احمر تا خدمت طبیب با کوله پشتی به زائران
۲۳۵ مورد ناایمنی در مصلای تهران در حال رفع است
توصیه‌های امنیتی - انتظامی پلیس به زائران در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
افزایش همزمان بار ترافیکی در محور‌های شمالی و مبادی ورودی پایتخت
هیچ‌گونه منعی برای ورود به پایتخت وجود ندارد