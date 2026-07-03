باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر شهید و گرامیداشت حضور گسترده هموطنان در مراسم وداع و تشییع، گفت: مدیریت صحیح سفر و رعایت اصول ایمنی، نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک و پیشگیری از حوادث احتمالی دارد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق سفر‌های برون‌شهری افزود: پیش از حرکت، شهروندان باید از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق منابع معتبر اطلاع حاصل کرده، مسیر‌های مناسب ورود و تردد در شهر مقصد را انتخاب و برای محل توقف و پارک خودرو برنامه‌ریزی کنند.

به گفته سرهنگ زارع، اطمینان از سلامت فنی خودرو به‌ویژه سیستم خنک‌کننده و تهویه با توجه به شرایط گرمای هوا، تأمین سوخت کافی، همراه داشتن آب و مواد غذایی فاسدنشدنی و مدیریت زمان سفر متناسب با شرایط جوی و ترافیکی از الزامات پیش از آغاز حرکت است.

وی ادامه داد: در طول مسیر، رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، اجتناب از رانندگی در حالت خستگی و توقف منظم هر ۲ ساعت برای استراحت ضروری است. همچنین استفاده از مجتمع‌های خدماتی رفاهی و توقف در نقاط ایمن توصیه می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور فراجا با اشاره به تدابیر ترافیکی در شهر‌های مقصد گفت:شرکت‌کنندگان در این مراسم باید از مسیر‌های تعیین شده و سامانه‌های مسیریاب برای انتخاب مسیر‌های کم‌ترافیک استفاده کرده، همچنین از توقف در معابر غیرمجاز خودداری و خودرو‌های خود را در محل‌های مجاز از جمله پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده، فضا‌های عمومی ایمن و حاشیه‌های مجاز معابر که برای توقف خودرو اختصاص یافته‌اند، استفاده کنند.

وی تأکید کرد: همراه داشتن اطلاعات دقیق از مسیر‌های دسترسی به محل برگزاری مراسم و محل پارک خودرو، همچنین توجه کامل به توصیه‌ها و دستور‌های مأموران پلیس راه و راهور، در مدیریت بهتر ترافیک بسیار مؤثر است.

سرهنگ زارع در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت زمان بازگشت افزود: پس از پایان مراسم، رانندگان باید ضمن توجه به خستگی احتمالی ضمن استراحت کافی، از مسیر‌های مناسب خروج از شهر استفاده کرده، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت و در صورت نیاز در مجتمع‌های خدماتی توقف کنند تا بازگشت ایمن و روان انجام شود.