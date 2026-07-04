رسانه‌های سوری گزارش دادند در پی حمله افراد مسلح به یک ایست بازرسی در منطقه الدویلعه در حومه دمشق، سه نیروی امنیتی زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌ها از زخمی شدن نیروهای امنیتی سوریه در نتیجه حمله‌ای که یک ایست بازرسی را در منطقه الدويلعه در حومه دمشق هدف قرار داد، خبر دادند.

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، «گروهی از افراد مسلح یک ایست بازرسی نیروهای امنیتی را در منطقه الدويلعه در حومه دمشق هدف قرار دادند و بمب‌هایی را به سمت ایست بازرسی پرتاب کردند.»

خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد: «دقیقا ساعت ۵:۱۰ دیروز، گزارشی مبنی بر تلاش فردی برای انفجار بمب در نزدیکی ایست بازرسی کشکول دریافت شد. پس از بررسی جسد، مشخص شد که جسد متعلق به دانیال ریاض داوود است که به قتل و قاچاق مواد مخدر متهم شده است.»

این منبع افزود: «متهم را شخص دیگری با موتورسیکلت همراهی می‌کرد و هنگامی که آنها برای بازرسی در ایست بازرسی متوقف شدند، دانیال، تپانچه خود را بیرون کشید و چندین گلوله به سمت اعضای نیروهای امنیتی شلیک کرد.»

فرد مهاجم در جریان اقدام برای پرتاب یکی از نارنجک‌ها، بر اثر انفجار آن در دستانش در دم کشته شد. در این حادثه ۳ تن از نیروهای امنیتی بر اثر اصابت ترکش زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

شایان ذکر است این حمله مسلحانه پس از انفجار تروریستی عصر پنجشنبه در یک کافه واقع در خیابان «النصر» در نزدیکی کاخ دادگستری دمشق رخ داد.

منبع: الخلیج

برچسب ها: انفجار در دمشق ، ابومحمد الجولانی
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