مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای، صبح امروز با حضور انبوه جمعیت در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مراسم اقامه نماز بر  پیکر مطهر حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای،به امامت آیت الله العظمی جوادی آملی از مراجع تقلید در میان اندوه و اشک خیل عاشقان  با حضور میلیونی مردم عزادار، شخصیت‌های مذهبی و مسئولان کشوری و لشکری، از ساعت ۶ صبح امروز سه شنبه، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

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پس از اقامه نماز بر  پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان مصباح‌الهدی باقری‌کنی، سیده‌بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی.قرار است پیکرهای این شهدای والامقام در مسیر آیینی بلوار پیامبر اعظم به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها  بر روی دستان مردم ولایتمدار استان قم و زائرانی که از شهر‌ها و کشور‌های مختلف خود را به قم رسانده بودند، تشییع شود . 

 بوسه آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب

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برچسب ها: مراسم تشییع ، امام شهید
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