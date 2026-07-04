معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه که برای وداع با رهبر شهید به ایران آمده است، اعلام کرد که مسکو در این داغ با مردم ایران شریک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه، روز جمعه تایید کرد که روسیه در غم شهادت رهبر انقلاب شهید سید علی خامنه‌ای، با مردم ایران شریک است و معتقد است که «این فقدان، ایرانیان را در مواجهه با فشار‌های خارجی متحد کرده است».

مدودف گفت که غم شهادت رهبر انقلاب، وحدت مردم ایران را که تسلیم فشار‌های آمریکا و سایر کشور‌ها نشدند، تقویت کرد، او تاکید کرد که مردم ایران در مبارزه خود علیه آمریکا پیروز خواهند شد.

مدودف افزود که در تهران با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیدار کرده و در این دیدار درباره تعدادی از مسائل مورد علاقه مشترک گفت‌و‌گو کرده‌اند.

دیروز جمعه هیئت‌های ریاست جمهوری و پارلمانی از سراسر جهان و همچنین رهبران جبهه مقاومت، برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید وارد تهران، شدند و اعلام شده است که نمایندگانی از تقریبا ۱۰۰ کشور در این مراسم شرکت کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: تشییع شهید ، دیمیتری مدودف ، رهبر انقلاب
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