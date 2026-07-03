رئیس جمهور از مواضع حمایتی و ابراز همدردی دولت و ملت روسیه قدردانی و بر تسریع همکاری‌های راهبردی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، ترانزیتی و منطقه‌ای تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در دیدار با دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور این کشور و هیات همراه که به‌منظور شرکت در آیین ادای احترام و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، از حضور هیات روسی و همچنین ابراز همدردی و مواضع حمایتی دولت و ملت روسیه در قبال ملت ایران قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و روسیه، بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات مشترک و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و ترانزیتی میان دو کشور وجود دارد که باید با اراده‌ای مضاعف و در چارچوب توافقات موجود به مرحله اجرا برسد.

پزشکیان با اشاره به اهمیت کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب به‌عنوان یکی از محور‌های مهم همکاری‌های مشترک، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت میان دو کشور را در راستای تأمین منافع متقابل و تقویت پیوند‌های منطقه‌ای ارزیابی کرد.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در توسعه همکاری‌های چندجانبه، تقویت تعاملات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را حائز اهمیت دانست و بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این سازوکار‌ها برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی تأکید کرد.

در این دیدار معاون رئیس شورای امنیت روسیه، ضمن ابلاغ پیام تسلیت آقای پوتین و همچنین دولت و ملت روسیه به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، مسئولان، دانشمندان و شهروندان ایرانی، به‌ویژه کودکان قربانی حملات اخیر، مراتب همدردی صمیمانه کشورش را با ملت ایران ابراز کرد.

تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ناقض منشور ملل متحد است

دیمیتری مدودف با محکوم کردن تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، ناقض منشور ملل متحد و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف کرد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدیدات خارجی اظهار داشت: حمایت گسترده مردم از نظام و کشورشان نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی ایران داشت و این انسجام ملی شایسته احترام و تحسین است.

نماینده رئیس جمهور روسیه همچنین بر عزم جدی مسکو برای اجرای کامل و مؤثر پیمان مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور تأکید کرد و گفت: روسیه مصمم است همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران را در تمامی عرصه‌های مورد علاقه طرفین گسترش دهد.

دیمیتری مدودف افزود: فدراسیون روسیه در عرصه‌های بین‌المللی همچنان از حقوق و منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد و معتقد است کشور‌های مخالف یکجانبه‌گرایی باید همکاری‌ها و هماهنگی‌های خود را بیش از پیش تقویت کنند.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس را از مهم‌ترین بستر‌های همکاری میان کشور‌های مستقل و مخالف رویکرد‌های یکجانبه‌گرایانه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این نهاد‌ها برای تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و مالی تأکید کرد.

نماینده رئیس جمهور روسیه همچنین توسعه همکاری‌های پولی و مالی، گسترش استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات دوجانبه و چندجانبه و کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار را از محور‌های مهم همکاری‌های آینده میان تهران و مسکو برشمرد و بر آمادگی روسیه برای پیشبرد این همکاری‌ها تأکید کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، روابط ایران و روسیه
خبرهای مرتبط
پزشکیان: شهادت رهبر عظیم الشان ایران آغاز فصلی نوین از همبستگی ملت است
در دیدار همتای گرجستانی؛
پزشکیان: ایران مقابل هیچ قلدری سرخم نمی‌کند
در دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق؛
پزشکیان: تدبیر اقلیم کردستان توطئه‌ها در مرز‌های غربی ما را خنثی کرد
پزشکیان: اراده ارتقای مناسبات میان ایران و ترکیه وجود دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود مقامات کشورهای مختلف به تهران برای ادای احترام به آقای شهید ایران + فیلم
وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا
حضور سران سه قوه و جمعی از مسئولان نظام در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
برگزاری آیین تشییع پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر انقلاب
در‌های مصلی تهران از ساعت ۶ صبح شنبه به روی مردم باز می‌شود
قالیباف: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد
سردار ابن‌الرضا: اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی ببینیم، در میدان پاسخ می‌دهیم
غریب‌آبادی: انکار مسئولیت، جنایت دوم آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران بود
قالیباف: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند
خاتمی: ملت ایران در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید شگفتی‌ها خواهد ساخت
آخرین اخبار
عراقچی: رهبر انقلاب همواره ایران را عزیز و سربلند می‌خواستند
پزشکیان: شهادت رهبر عظیم الشان ایران آغاز فصلی نوین از همبستگی ملت است
قالیباف: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد
پزشکیان بر ضرورت تسریع گسترش همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه تأکید کرد
تجلیل وزیر کابینه نامبیا از ایستادگی دولت و مردم ایران در مقابل تهدید‌های نظامی
تاکید وزیر خارجه قزاقستان بر توسعه و تعمیق روابط تهران و آستانه
تأکید عراقچی و بارزانی بر اجرای تفاهم‌نامه همکاری امنیتی ایران و عراق
دعوت ولایتی از مردم ایران و رزمندگان جبهه مقاومت برای شرکت در تشییع امام شهید انقلاب 
سرپرست وزارت دفاع: ایران و پاکستان می‌توانند پایه‌گذار ترتیبات امنیتی جدید در منطقه باشند
قالیباف: در روز‌های جنگ است که دوست و دشمن شناخته می‌شوند
قالیباف: تحولات پس از جنگ موجب شده آمریکایی‌ها واقعیت‌های موجود را بپذیرند
سردار ابن الرضا: حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، سیاست ثابت و اصولی ایران است
پزشکیان: تدبیر اقلیم کردستان توطئه‌ها در مرز‌های غربی ما را خنثی کرد
غریب‌آبادی: انکار مسئولیت، جنایت دوم آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران بود
سردار موسوی: سیلی سخت و غیرمنتظره که دشمن دریافت کرد پایانی ندارد
برگزاری آیین تشییع پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر انقلاب
پزشکیان: ایران مقابل هیچ قلدری سرخم نمی‌کند
پزشکیان: اراده ارتقای مناسبات میان ایران و ترکیه وجود دارد
وزیر کشور: روابط اقتصادی ایران و پاکستان باید هم‌سطح روابط سیاسی و فرهنگی ارتقا یابد
در‌های مصلی تهران از ساعت ۶ صبح شنبه به روی مردم باز می‌شود
پزشکیان: روابط سیاسی و امنیتی ایران و تاجیکستان می‌تواند گسترش یابد
پزشکیان: قدردان همدردی دولت و ملت عراق هستیم/ ایران و عراق دو ملت برادر هستند
سردار وحیدی: دشمن تسلیم شدن ایران را به گور می‌برد
پزشکیان: همدردی ارمنستان نشان از عمق روابط دوستانه و پیوندهای تاریخی میان دو ملت است
تأکید دبیرکل سازمان همکاری شانگهای بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران
قالیباف: جمهوری اسلامی ایران بر اجرای کامل همه بندهای توافق تاکید دارد
ورود مقامات کشورهای مختلف به تهران برای ادای احترام به آقای شهید ایران + فیلم
پزشکیان: مصمم به گسترش همکاری‌ با ترکمنستان در حوزه‌های مختلف هستیم
پزشکیان: جنایات جنگی علیه ایران را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم
قالیباف: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند