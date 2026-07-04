عفو بین‌الملل هشدار داد توافق جدید میان رژیم صهیونیستی و دولت لبنان می‌تواند مانع پیگیری حقوقی جنایات جنگی و تضییع حقوق قربانیان در لبنان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد چارچوب توافقی که هفته گذشته میان رژیم صهیونیستی و دولت لبنان حاصل شد از نظر حقوقی ضعیف است و «ممکن است به قربانیان جنایات جنگی در لبنان خیانت کند». 

این سازمان حقوق بشری به همراه پنج سازمان غیردولتی دیگر، به بندی از این توافق اعتراض کرده‌اند که رژیم صهیونیستی و لبنان را متعهد می‌کند از انجام «هرگونه اقدام خصمانه یا زیان‌بار در مجامع سیاسی یا حقوقی بین‌المللی» خودداری کنند.

عفو بین‌الملل می‌گوید این بند می‌تواند مانع از طرح شکایت یا پیگیری پرونده‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) یا دیوان کیفری بین‌المللی شود.

این سازمان‌ها همچنین به بندی از توافق اعتراض کردند که بازگشت ساکنان جنوب لبنان به خانه‌هایشان را به خلع سلاح حزب‌الله مشروط می‌کند. آنها می‌گویند که بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، افراد باید پس از پایان جنگ یا از میان رفتن دلایل آوارگی، اجازه بازگشت به محل زندگی خود را داشته باشند.

رژیم صهیونیستی در حال حاضر یک «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان ایجاد کرده است؛ منطقه‌ای که ساکنان آن دستور تخلیه دریافت کرده‌اند و نظامیان صهیونیست در آن مشغول از بین بردن زیرساخت‌ها هستند. مقامات لبنانی می‌گویند حتی در صورت پایان جنگ و بازگشت افراد به شهر‌های خود، «خانه‌ای» برای زندگی کردن وجود ندارد و بسیاری از منازل مسکونی از بین رفته است.

پیش از این حزب‌الله چارچوب توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را «کاملا مردود» خوانده بود.

 محمود قماطی، از رهبران حزب الله لبنان می‌گوید: ما این توافق‌نامه را توافقی تحقیرآمیز و تسلیم‌آمیز می‌دانیم که تابع دیکته‌های خارجی است. او تاکید کرد که این توافق‌نامه در عمل قابل اجرا نیست و نمی‌توان آن را به مردم لبنان تحمیل کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت لبنان ، توافق آتش بس ، رژیم صهیونیستی
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