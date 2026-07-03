رگبار رعدوبرق در نواحی غرب و شمال غرب کشور

باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد که در مناطق مرکزی، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد، گرد و خاک و در نوار شرقی کشور خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیر) با گذر امواج کم‌دامنه تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل همچنین ارتفاعات البرز، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

او بیان کرد: در دامنه‌های جنوبی البرز از جمله استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران نیز افزایش وزش باد و در برخی ساعات خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود و به‌تدریج در نیمه جنوبی کشور نیز جوی پایدار مستقر می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی جنوب‌شرق کشور اضافه کرد که طی دو روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب‌شرق کرمان و شرق هرمزگان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۵ و ۱۶ تیر) تنها در نوار شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.