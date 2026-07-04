یک منبع سوری از کشف ۵ جسد در نزدیکی یک پایگاه هوایی در حومه حمص که براثر انفجار مین کشته شدند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اثر انفجار مین در نزدیکی پایگاه هوایی T۴ در حومه شرقی حمص، پنج نفر کشته شدند.

اداره رسانه‌ای حمص روز جمعه در کانال تلگرام خود اعلام کرد که تیم‌های مهندسی ارتش سوریه در جریان عملیات پاکسازی معمول منطقه، اجساد پنج نفر را در مجاورت پایگاه هوایی T۴ در جاده حمص-پالمیرا پیدا کردند.

این اداره اعلام کرد که داده‌های اولیه نشان می‌دهد قربانیان چند روز قبل پس از ورود غیرقانونی به منطقه اطراف فرودگاه، در اثر انفجار مین جان خود را از دست داده‌اند.

در بیست و هفتم ماه گذشته، بر اثر انفجار مین به جا مانده در منطقه السخنه در حومه شرقی حمص، یک کودک جان باخت و دو نفر دیگر زخمی شدند.

مناطق وسیعی از سوریه هنوز از گسترش مین‌ها و بقایای جنگ به جا مانده از مبارزه با تروریست‌های سوری رنج می‌برند و این امر آنها را به منبع دائمی حوادث مرگبار تبدیل کرده است، در حالی که مقامات ذیربط به تلاش‌های خود برای پاکسازی این بقایا برای تضمین امنیت ادامه می‌دهند.

منبع: سانا

برچسب ها: انفجار در سوریه ، تروریست های سوری
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