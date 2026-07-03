رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزافه‌گویی ترامپ علیه مردم ایران گفت: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

«تصور کنید بیش از چهل میلیون از شهروندان خودتان وابسته به کوپن غذا (برنامه کمک غذایی دولت) باشند، اما همزمان یک کشور دیگر را «گرسنه» خطاب کنید.

این حرف، یک اعلام یا ادعای ساده نیست؛ این یک فرافکنی است. یعنی مشکلات خودتان را به دیگران نسبت می‌دهید.

نصیحت‌ها و توصیه‌هایتان درباره برنامه SNAP (برنامه کمک غذایی آمریکا) را برای خودتان نگه دارید.

ما خودمان درباره دارایی‌هایمان تصمیم میگیریم شما فکر نرخ سوء تغذیه در کشور خودتان باشید.»

برچسب ها: قالیباف ، ترامپ ، دارایی های ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۱۲ تير ۱۴۰۵
دروغ دروغ دروغ کی قرار با مردم راست بگید پس اینکه همتی گفت چی بود حداقل همتی رو توجیه کنید
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