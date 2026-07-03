در واکنش به گزافه‌گویی ترامپ علیه مردم ایران؛

در واکنش به گزافه‌گویی ترامپ علیه مردم ایران؛

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

«تصور کنید بیش از چهل میلیون از شهروندان خودتان وابسته به کوپن غذا (برنامه کمک غذایی دولت) باشند، اما همزمان یک کشور دیگر را «گرسنه» خطاب کنید.

این حرف، یک اعلام یا ادعای ساده نیست؛ این یک فرافکنی است. یعنی مشکلات خودتان را به دیگران نسبت می‌دهید.

نصیحت‌ها و توصیه‌هایتان درباره برنامه SNAP (برنامه کمک غذایی آمریکا) را برای خودتان نگه دارید.

ما خودمان درباره دارایی‌هایمان تصمیم میگیریم شما فکر نرخ سوء تغذیه در کشور خودتان باشید.»