رسانه‌های عبری از تمدید دوماهه خدمت نظامیان صهیونیست به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که شماری از نظامیان ارتش اشغالگر که در آستانه ترخیص از خدمت بود‌ه‌اند، احضاریه‌ای دریافت کرده و قرار است بر اساس آن، مدت خدمتشان دو ماه دیگر تمدید شود.

گفته شده علت این تصمیم، کمبود شدید نیروی انسانی در ارتش صهیونیستی بوده است.

رسانه‌های عبری مدت‌ها است که از کمبود نیروی انسانی در ارتش صهیونیستی خبر می‌دهند. پیش از این، مقامات رژیم اذعان کرده بودند که حتی تمدید زمان سربازی نیز نمی‌تواند این بحران عمیق را جبران کند.

اواخر اردیبهشت ماه «شای تایب» نماینده ارتش صهیونیستی در جلسه کمیته خارجی و امنیت کنست هشدار داد که ارتش در مرحله بعدی به سمت مواجهه با چالش‌های بزرگتر پیش می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که در دوره آینده تعداد کسانی که از سربازی فرار می‌کنند یا به روش‌های مختلف آن را دور می‌زنند، افزایش یابد.

منبع: المیادین

برچسب ها: ارتش صهیونیستی ، خدمت سربازی ، نیروی انسانی
خبرهای مرتبط
نتانیاهو به واشنگتن می‌رود
در سایه تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی؛
تعدادی نیروی بین‌المللی به جنوب لبنان اعزام می‌شوند
شمار شهدای لبنانی از ۴۳۰۰ نفر گذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران محاصره هوایی یمن را شکست
پیشنهاد ایران و عمان برای مدیریت تنگه هرمز درمیان ملاحظات آمریکا
جناح راست ترامپ در حال فروپاشی؛ جنگ با ایران زمینه‌ساز حزب سوم در آمریکا؟
هشدار نیرو‌های مسلح یمن به عربستان پس از رهگیری جنگنده‌های سعودی
هشدار رسمی انگلیس: عکس کودکان خود را در فضای مجازی منتشر نکنید
پاسخ مرتس به انتقاد‌های ترامپ درباره هزینه‌های ناتو
شمار شهدای لبنانی از ۴۳۰۰ نفر گذشت
نتانیاهو به واشنگتن می‌رود
موج گرما برق اوکراین را به چالش کشید؛ قطعی برق در چندین منطقه
اجلاس ناتو در آنکارا: تلاش‌های اروپایی‌ها برای کاهش تنش با ترامپ
آخرین اخبار
آمار کشته‌شدگان زلزله ونزوئلا از ۲۶۰۰ نفر گذشت
رایزنی تهران و توکیو برای ازسرگیری صادرات نفت ایران به ژاپن
قیمت گاز در اروپا دوباره صعودی شد
ارتش صهیونیستی خدمت نظامیان خود را اجبارا تمدید کرد
کشف ۵ جسد در نزدیکی پایگاه هوایی T۴ حومه حمص
عفو بین‌الملل: توافق دولت لبنان و اسرائیل ممکن است راه پیگیری جنایات جنگی را مسدود کند
مدودف: در غم ایران شریک هستیم
حمله مسلحانه به یک ایست بازرسی در دمشق
نتانیاهو به واشنگتن می‌رود
هشدار رسمی انگلیس: عکس کودکان خود را در فضای مجازی منتشر نکنید
شمار شهدای لبنانی از ۴۳۰۰ نفر گذشت
ایران محاصره هوایی یمن را شکست
هشدار نیرو‌های مسلح یمن به عربستان پس از رهگیری جنگنده‌های سعودی
جناح راست ترامپ در حال فروپاشی؛ جنگ با ایران زمینه‌ساز حزب سوم در آمریکا؟
پاسخ مرتس به انتقاد‌های ترامپ درباره هزینه‌های ناتو
پیشنهاد ایران و عمان برای مدیریت تنگه هرمز درمیان ملاحظات آمریکا
افزایش ۳۰ درصدی مرگ‌ومیر در فرانسه همزمان با موج گرمای بی‌سابقه
اجلاس ناتو در آنکارا: تلاش‌های اروپایی‌ها برای کاهش تنش با ترامپ
موج گرما برق اوکراین را به چالش کشید؛ قطعی برق در چندین منطقه
آمریکا نیرو‌های خود را از نیجریه خارج کرد
نخست‌وزیر بلغارستان: آماده وتوی بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه هستم
ابرپروژه نظامی ایران؛ ۲۰ فروند سوخو-۳۵ در آستانه ورود
اجلاس آنکارا؛ آزمون سخت ناتو برای مدیریت اختلافات با ترامپ بر سر جنگ ایران
آمریکا باید «سرعت» مذاکرات با ایران را افزایش دهد
نخست‌وزیر مولداوی در پی رسوایی یک شرکت دولتی استعفا داد
چین خواستار «حل‌وفصل مناسب» برای اختلالات تنگه هرمز شد
آمریکایی‌ها از درگیری در جنگ‌های خارجی خسته شده‌اند
اسرائیل آزمایش سامانه لیزر آهن‌تاب را به پایان رساند
خودسوزی یک مرد مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک با پرچم تبت
ترامپ: رابطه «یک‌طرفه» آمریکا با ناتو «مسخره» است