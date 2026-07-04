باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که شماری از نظامیان ارتش اشغالگر که در آستانه ترخیص از خدمت بودهاند، احضاریهای دریافت کرده و قرار است بر اساس آن، مدت خدمتشان دو ماه دیگر تمدید شود.
گفته شده علت این تصمیم، کمبود شدید نیروی انسانی در ارتش صهیونیستی بوده است.
رسانههای عبری مدتها است که از کمبود نیروی انسانی در ارتش صهیونیستی خبر میدهند. پیش از این، مقامات رژیم اذعان کرده بودند که حتی تمدید زمان سربازی نیز نمیتواند این بحران عمیق را جبران کند.
اواخر اردیبهشت ماه «شای تایب» نماینده ارتش صهیونیستی در جلسه کمیته خارجی و امنیت کنست هشدار داد که ارتش در مرحله بعدی به سمت مواجهه با چالشهای بزرگتر پیش میرود و پیشبینی میشود که در دوره آینده تعداد کسانی که از سربازی فرار میکنند یا به روشهای مختلف آن را دور میزنند، افزایش یابد.
منبع: المیادین