همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری آیین تشییع قائد امت، جمع زیادی از مردم ولایت‌مدار خرم‌آباد با حضور در محل اعزام کاروان‌ها، راهی این مراسم شدند تا با حضوری پرشور، ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام شهید به نمایش بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار خرم‌آباد با حضوری گسترده و پرشور، برای شرکت در مراسم تشییع قائد امت عازم محل برگزاری این آیین معنوی شدند. اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و هیئت‌های مذهبی با روحیه‌ای سرشار از وفاداری و همبستگی، در این بدرقه تاریخی حضور یافته‌اند تا بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت تجدید میثاق کنند.

این حضور گسترده، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و دلدادگی مردم لرستان به ارزش‌های انقلاب اسلامی و ادای احترام به مقام والای امام شهید و شهدای والامقام است. 

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برچسب ها: تجمع ، لرستان
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