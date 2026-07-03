باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار خرم‌آباد با حضوری گسترده و پرشور، برای شرکت در مراسم تشییع قائد امت عازم محل برگزاری این آیین معنوی شدند. اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و هیئت‌های مذهبی با روحیه‌ای سرشار از وفاداری و همبستگی، در این بدرقه تاریخی حضور یافته‌اند تا بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت تجدید میثاق کنند.

این حضور گسترده، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و دلدادگی مردم لرستان به ارزش‌های انقلاب اسلامی و ادای احترام به مقام والای امام شهید و شهدای والامقام است.