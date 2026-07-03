باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه پلیس راهور فراجا آمده است: در آستانه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام شهید امت هستیم و این رویداد بزرگ، به دلیل فقدان عاطفی، تألم و تأثر توأمان، به عنوان بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین طرح تاریخ پلیس راهنمایی و رانندگی قلمداد می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، بهره‌مندی از حلقه‌های ترافیکی به عنوان ابتکاری نوین، طرحی است که توسط پلیس راهور برای شهر‌های میزبان عزاداران مراسم وداع در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، برای مراسم وداع در شهر تهران چهار حلقه ترافیکی پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام پلیس راهور، در حلقه اول که به عنوان هسته اصلی برگزاری مراسم وداع و محدوده اطراف مصلی بزرگ تهران در نظر گرفته شده، از همان ابتدا، ورود هرگونه وسیله نقلیه ممنوع خواهد بود و به تبع آن حلقه دوم فعال می‌شود.

در این اطلاعیه، محدوده تقریبی حلقه دوم نیز تشریح شده است؛ به گونه‌ای که از جنوب خیابان کریم‌خان و خیابان بهارشیراز، از شرق خیابان شریعتی، از شمال بزرگراه‌های حقانی و همت و از غرب خیابان ولیعصر را در بر می‌گیرد.

بر اساس اعلام پلیس، هر زمان که ظرفیت ترافیکی حلقه دوم به تشخیص مأموران پلیس راهور تکمیل شود، ورود هرگونه وسیله نقلیه به این محدوده ممنوع شده و حلقه سوم فعال خواهد شد. این روند تا اشباع حلقه سوم و فعال شدن حلقه چهارم که شهر‌های اطراف تهران را شامل می‌شود، ادامه خواهد داشت.

پلیس راهور همچنین تأکید کرده که این سازوکار برای مراسم تشییع نیز اجرا خواهد شد، با این تفاوت که حلقه اول مراسم تشییع از محدوده بزرگراه یاسینی در شرق تهران تا محدوده ایران‌خودرو در بزرگراه لشکری خواهد بود و تمامی محدودیت‌های تردد مربوط به حلقه اول در این مسیر نیز اعمال می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: پلیس راهور به عنوان متولی امر ترافیک، با اتخاذ تصمیمات و تدابیر ویژه، شرایط لازم را برای تردد آسان جمعیت انبوه عزاداران فراهم خواهد کرد. بر همین اساس، به منظور سهولت تردد عزاداران و کاهش بار ترافیکی، ۱۴ ورودی برای شهر تهران پیش‌بینی شده که در مجموع ۱۶۸ هزار محل برای توقف خودرو‌های شخصی عزاداران در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام پلیس راهور، این ورودی‌ها شامل آزادراه شمال، بزرگراه خرازی، بزرگراه همدانی، بزرگراه فهمیده، بزرگراه لشکری، بزرگراه فتح، آزادراه ساوه، بزرگراه سعیدی، آزادراه خلیج فارس، جاده قدیم قم، جاده ورامین، آزادراه امام رضا (ع)، جاده دماوند و آزادراه پردیس است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که در تمامی این ورودی‌ها، ناوگان حمل‌ونقل عمومی به صورت شبانه‌روزی و رایگان مستقر خواهد بود تا عزاداران را در صورت امکان به نزدیک‌ترین نقطه قابل تردد محل برگزاری مراسم یا نزدیک‌ترین ایستگاه مترو منتقل کند.

پلیس راهور همچنین از اعمال محدودیت تردد خودرو‌های سنگین خبر داد و اعلام کرد: به منظور کاهش حجم ترافیک و تسهیل تردد حضار، تردد کامیون‌ها و خودرو‌های سنگین از ساعت ۲۲ روز جمعه دوازدهم تیرماه از محور‌های کرج–شهریار، شهریار–آدران، کمربندی دوم و جاجرود به سمت تهران ممنوع خواهد بود و این خودرو‌ها می‌توانند از آزادراه غدیر به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

بر اساس این اطلاعیه، این محدودیت شامل خودرو‌های حامل مواد سوختی، مواد فاسدشدنی و خودرو‌های پشتیبانی مراسم نخواهد شد.

در ادامه پلیس راهور اعلام کرد که تردد اتوبوس‌هایی که تحت عنوان کاروان عزاداران از استان‌های مختلف به تهران اعزام می‌شوند، در تمامی حلقه‌های ترافیکی به جز حلقه اول مجاز است.

پلیس تأکید کرد اعزام عزاداران با ناوگان حمل‌ونقل عمومی و در قالب کاروان‌های سازمان‌یافته، علاوه بر کاهش حجم ترافیک، همکاری مؤثری با مأموران پلیس راهور محسوب شده و امکان دسترسی عزاداران به نزدیک‌ترین نقطه قابل تردد محل برگزاری مراسم را فراهم می‌کند.