باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر بابک یکتاپرست، با حضور در بیمارستان تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان سیار برکت مستقر در مصلای امام خمینی (ره)، از بخش‌های مختلف این مراکز بازدید و روند تأمین، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خونی را بررسی کرد.

وی در جریان این بازدید، بر آمادگی کامل سازمان انتقال خون برای پشتیبانی از خدمات درمانی مراسم تأکید و دستور افزایش و تقویت ذخایر خونی مورد نیاز بیمارستان‌های صحرایی را صادر کرد.

معاون اجتماعی و مدیر بحران سازمان انتقال خون ایران همچنین از تأمین به‌موقع انواع فرآورده‌های خونی و حفظ آمادگی کامل شبکه ملی خون‌رسانی در طول برگزاری مراسم خبر داد.

منبع: وزارت بهداشت