معاون اجتماعی و مدیر بحران سازمان انتقال خون ایران با حضور در بیمارستان‌های تخصصی موقت مستقر در مصلای امام خمینی (ره)، از روند راه اندازی بانک‌های خون این مراکز بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر بابک یکتاپرست، با حضور در بیمارستان تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان سیار برکت مستقر در مصلای امام خمینی (ره)، از بخش‌های مختلف این مراکز بازدید و روند تأمین، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خونی را بررسی کرد. 

وی در جریان این بازدید، بر آمادگی کامل سازمان انتقال خون برای پشتیبانی از خدمات درمانی مراسم تأکید و دستور افزایش و تقویت ذخایر خونی مورد نیاز بیمارستان‌های صحرایی را صادر کرد. 

معاون اجتماعی و مدیر بحران سازمان انتقال خون ایران همچنین از تأمین به‌موقع انواع فرآورده‌های خونی و حفظ آمادگی کامل شبکه ملی خون‌رسانی در طول برگزاری مراسم خبر داد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: بانک خون ، مراسم تشییع ، مصلی تهران ، سازمان انتقال خون
خبرهای مرتبط
امدادرسانی هوایی و ریلی در تشییع رهبر شهید/ خدمت رسانی ۳ هزار تکنیسین اورژانس و هلال احمر
چالش گران بودن تجهیزات پزشکی شبیه‌ساز
وزیر بهداشت: حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها یک ضرورت راهبردی است
با حکم وزیر بهداشت؛
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر نمایندگان ایران مقابل آمریکا در ربوکاپ ۲۰۲۶
دانشگاه‌های تهران به خط شدند؛ آماده‌سازی ظرفیت اسکان بیش از ۷۰ هزار زائر مراسم بدرقه رهبر شهید
اجرای ده‌ها کیلومتر فیبر نوری برای پشتیبانی ارتباطی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید + فیلم
ارائه رایگان خدمات دارویی در مراسم تشییع قائد شهید
ارتقای ارتباطات مراسم وداع با رهبر شهید با بالن ارتباطی
احیای باشگاه دانش‌پژوهان جوان مدیون توجه ویژه و ایستادگی رهبر شهید است
چگونه با بیمار مبتلا به آسم و فرد دچار تشنج شده در تجمع برخورد کنیم؟ + فیلم
راه اندازی بانک خون در مراکز درمانی مستقر در مصلی/ تأمین انواع فرآورده‌های خونی
فهرست مراکز اسکان زائران در مدارس و مراکز آموزشی شهرستان‌های تهران
امدادرسانی هوایی و ریلی در تشییع رهبر شهید/ خدمت رسانی ۳ هزار تکنیسین اورژانس و هلال احمر
آخرین اخبار
امدادرسانی هوایی و ریلی در تشییع رهبر شهید/ خدمت رسانی ۳ هزار تکنیسین اورژانس و هلال احمر
فهرست مراکز اسکان زائران در مدارس و مراکز آموزشی شهرستان‌های تهران
راه اندازی بانک خون در مراکز درمانی مستقر در مصلی/ تأمین انواع فرآورده‌های خونی
چگونه با بیمار مبتلا به آسم و فرد دچار تشنج شده در تجمع برخورد کنیم؟ + فیلم
اجرای ده‌ها کیلومتر فیبر نوری برای پشتیبانی ارتباطی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید + فیلم
ارتقای ارتباطات مراسم وداع با رهبر شهید با بالن ارتباطی
پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر نمایندگان ایران مقابل آمریکا در ربوکاپ ۲۰۲۶
دانشگاه‌های تهران به خط شدند؛ آماده‌سازی ظرفیت اسکان بیش از ۷۰ هزار زائر مراسم بدرقه رهبر شهید
ارائه رایگان خدمات دارویی در مراسم تشییع قائد شهید
احیای باشگاه دانش‌پژوهان جوان مدیون توجه ویژه و ایستادگی رهبر شهید است
پیش‌بینی ۵۰۰ هزار لیتر سرم برای مراسم تشییع/ گروه های در معرض خطر در ساعات خنک در مراسم شرکت کنند
استفاده از ظروف گیاهی برای توزیع غذای نذری/ استفاده از ليوان کاغذی برای نوشیدنی داغ + فیلم