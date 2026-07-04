منابع ایرانی و غربی از آغاز مذاکرات تهران و شرکت‌های ژاپنی برای ازسرگیری صادرات نفت ایران خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سه منبع ایرانی و غربی اعلام کردند که تهران مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده است، زیرا خریداران بالقوه به دنبال معافیت‌های بلندمدت از تحریم‌های آمریکا و تضمین شرایط ایمن کشتیرانی در خلیج فارس هستند.

این معافیت که بخشی از مذاکرات صلح ۶۰ روزه بین تهران و واشنگتن است، در ۲۲ ژوئن صادر شد و قرار است در ۲۱ آگوست منقضی شود.

دو منبع ایرانی گفتند که سه خریدار ژاپنی در حال بررسی خرید نفت خام ایران هستند که اولین واردات احتمالی آنها از سال ۲۰۱۹ خواهد بود. آنها به دلیل حساسیت موضوع خواستند ناشناس بمانند.

یک منبع غربی آگاه دیگر اظهار داشت که مقامات ژاپنی و ایرانی مذاکرات اولیه‌ای در مورد فروش احتمالی نفت انجام داده‌اند.

یک مقام وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن که بر زیرساخت‌های تامین سوخت نظارت دارد، از چنین اقداماتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

نه وزارت امور خارجه ژاپن و نه وزارت خزانه داری آمریکا هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده‌اند.

ژاپن، کره جنوبی، هند و کشور‌های اروپایی پس از تشدید تحریم‌های آمریکا پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸، خرید نفت ایران را متوقف کرده بودند. چین در سال‌های اخیر همچنان خریدار اصلی نفت ایران بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: نفت ایران ، صادرات نفت
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