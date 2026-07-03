باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، از آمادگی کامل ناوگان تاکسیرانی برای ارائه خدمات حمل‌ونقل رایگان به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع امام شهید خبر داد و با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اظهار کرد: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخشی از مسئولیت حمل‌ونقل این مراسم را بر عهده دارد و با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود، در مسیر تسهیل تردد شهروندان گام برمی‌دارد.

رحیمی افزود: در این راستا، یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی‌ون از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه تا پایان مراسم، به‌صورت رایگان در ۱۴ محور اصلی شهر مستقر خواهند شد و به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران درباره مسیر‌های پیش‌بینی‌شده برای جابه‌جایی شهروندان گفت: خدمات‌رسانی از پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی به ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی، از پارکینگ هزار و یک شهر به بزرگراه شهید خرازی، از پارک جنگلی سرخه‌حصار و همچنین پردیس مسافری شرق به ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکسی‌ون‌ها همچنین در مسیر ابتدای خیابان آیت‌الله مطهری تا پل بزرگراه آیت‌الله مدرس، میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیت‌الله بهشتی و سهروردی، ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا محدوده بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری و نیز در بزرگراه یادگار امام (ره) حدفاصل بلوار دادمان تا پل شیخ فضل‌الله نوری مستقر خواهند بود.

رحیمی با اشاره به دیگر محور‌های خدمات‌رسانی افزود: خدمات حمل‌ونقل رایگان در بزرگراه شهید باکری حدفاصل بزرگراه شهید همت تا آزادراه تهران ـ کرج، میدان راه‌آهن تا میدان حر، پارکینگ گلگشت تا مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، پارکینگ شهرری تا ایستگاه متروی شهرری، میدان میوه و تره‌بار مرکزی تا ایستگاه متروی عبدل‌آباد و همچنین میدان هفتم تیر تا درِ شماره ۲۱ مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ارائه خواهد شد.

مدیرعامل این سازمان در پایان تأکید کرد: تمامی خدمات پیش‌بینی‌شده از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه تا پایان مراسم به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و همه ظرفیت‌های سازمان تاکسیرانی برای تسهیل حضور مردم و ارائه خدمات شایسته به شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته شده است.

منبع: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران