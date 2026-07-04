داده‌های بورس لندن نشان می‌دهد قیمت گاز در بازار‌های اروپایی روز جمعه حدود ۳ درصد افزایش یافت و به ۵۳۴ دلار در هر هزار متر مکعب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس داده‌های بورس لندن، قیمت گاز در بورس‌های اروپایی روز جمعه ۳ درصد افزایش یافت و به ۵۳۴ دلار در هر هزار متر مکعب رسید.

قرارداد‌های آتی گاز ماه اوت (نزدیکترین سررسید) بر اساس شاخص TTF (بزرگترین قطب توزیع گاز اروپا، واقع در هلند) با قیمت ۵۲۵.۶ دلار در هر هزار متر مکعب آغاز شد که ۱.۲ درصد افزایش داشت، در حالی که کمترین قیمت در طول جلسه ۵۱۹.۱ دلار بود.

بالاترین سطح به ۵۴۱ دلار رسید که افزایش ۴.۲ درصدی را نشان می‌دهد و در آخرین معاملات، قرارداد‌های آتی به ۵۳۳.۵ دلار رسیدند که افزایش ۲.۸ درصدی را نشان می‌دهد. این تغییر قیمت نسبت به قیمت تسویه روز قبل که ۵۱۹.۱ دلار برای هر هزار متر مکعب بود، محاسبه شده است.

قیمت گاز در اروپا از دوم مارس، اولین روز معاملاتی پس از آغاز حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران، شروع به افزایش کرد. قیمت‌ها در ۱۹ مارس به بالاترین سطح خود در طول این درگیری رسیدند و پس از آنکه قطر، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع در جهان، تولید خود را به شدت کاهش داد، به ۸۵۳.۷ دلار در هر هزار متر مکعب رسیدند.

در نتیجه، میانگین قیمت بنزین در بورس‌های اروپایی در ماه مارس در مقایسه با فوریه تقریبا ۶۰ درصد افزایش یافت. سپس قیمت‌ها در ماه آوریل ۱۴ درصد کاهش یافت.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: گاز در اروپا ، قیمت گاز
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