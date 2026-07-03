خادمان حرم بانوی کرامت با تلاش شبانه‌روزی، خود مهیای میزبانی از میلیون‌ها زائر و عزاداری هستند که برای بدرقه امام شهید راهی قم می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سه روز مانده به ورود پیکر مطهر رهبر شهید به قم ، حرم مطهر بانوی کرامت و خیابان‌های اطراف آن، شاهد آماده‌سازی گسترده‌ای است. خادمان با تلاش شبانه‌روزی، خود را برای میزبانی از میلیون‌ها زائر و عزاداری که برای بدرقه این امام شهید به شهر کریمه اهل‌بیت(ع) می‌آیند، مهیا می‌کنند.

حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) و مسجد مقدس جمکران، این روزها شاهد حضور گسترده خادمانی است که با چیدمان پرچم‌های عزا، گل‌آرایی و آماده‌سازی صحن‌ها و شبستان‌ها، خود را برای استقبال از زائران رهبر شهید آماده می‌کنند. خادمان این آستان‌ها با تلاش شبانه‌روزی، در حال فراهم‌سازی فضایی معنوی و شایسته برای بدرقه پیکر مطهر امام شهید هستند. بر اساس اعلام رسمی، مراسم تشییع در قم در روز سه‌شنبه ۷ تیر برگزار خواهد شد .▸ خادمان و مردم؛ یکصدا برای بدرقه امام شهید

آماده‌سازی‌ها تنها به حرم مطهر محدود نمی‌شود. مردم قم نیز با برافراشتن پرچم‌های مشکی عزا بر در و دیوار خانه‌ها و محل کار خود، آمادگی خود را برای بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید اعلام کرده‌اند. 

آماده‌سازی‌ها در قم، گوشه‌ای از عظمت این بدرقه تاریخی را به تصویر می‌کشد؛ بدرقه‌ای که با حضور میلیون‌ها عزادار، پیام وحدت، ایستادگی و خون‌خواهی را به جهان مخابره خواهد کرد.

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برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، مراسم تشییع
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