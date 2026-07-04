باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای ملی کلمبیا و غنا در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بامداد شنبه ساعت ۵:۰۰ در ورزشگاه اروهد شهر کانزاسسیتی به مصاف یکدیگر میروند.
تیم ملی کلمبیا با ۲ پیروزی و یک تساوی و کسب ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین از گروه K راهی مرحله حذفی شده است.
شاگردان نستور لورنزو با استفاده از تجربههای خود میخواهند از سد تیم ملی غنا عبور کنند تا به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی راه یابند، اما با سد دفاعی غنا روبر و هستند.
لوئیز سوارز، لوئیز دیاز و خامس رودریگز از مهرههای شاخص کلمبیا هستند و قصد دارند که با گلزنی در این بازی در صعود تیمشان به مرحله یک هشتم نهایی نقش پررنگی داشته باشند.
در آن طرف، تیم ملی غنا با هدایت کارلوس کیروش با یک برد، یک تساوی و یک شکست و کسب ۴ امتیاز در گروه L به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی صعود کرد.
شاگردان کارلوس کیروش با تساوی صفر بر صفر برابر انگلیس و پیروزی یک بر صفر برابر پاناما، نشان دادند که تیمی منظم و سختکوش هستند و میتوانند برای هر حریفی دردسرساز شوند.
نکته جالب توجه این دیدار، تقابل کارلوس کیروش، سرمربی غنا، با تیم سابق خود است. کیروش که پیش از این سرمربی کلمبیا بوده، با شناخت کامل از بازیکنان این تیم، به دنبال ایجاد شگفتی و صعود به مرحله یکهشتم نهایی است.
به هر حال باید دید کیروش و تیمش میتوانند شگفتی خلق کنند و به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کنند و یا اینکه از این رقابتها کنار میروند.