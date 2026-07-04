باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس تازهترین آمار رسمی، شمار جانباختگان زمینلرزه ویرانگر ونزوئلا به ۲ هزار و ۶۴۵ نفر رسیده و بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر نیز زخمی شدهاند.
بر اساس یک فهرست غیررسمی و گسترده برخط که از روز وقوع زلزله تهیه شده، حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ نفر همچنان مفقود هستند.
یک فرستاده سازمان ملل متحد این هفته اعلام کرد که در حال تهیه ۱۰ هزار کیسه حمل جسد برای ونزوئلا است که نشان میدهد تعداد کشتهها در نهایت چقدر میتواند باشد.
در همین حال، یک تحلیل اولیه ماهوارهای که توسط محققان ناسا و دانشگاه ایالتی اورگان منتشر شده و روز دوشنبه بهروزرسانی شد، تخمین میزند که حدود ۵۸ هزار و ۸۷۰ ساختمان در ونزوئلا آسیب دیده یا ویران شدهاند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد، خسارت فیزیکی مستقیم را ۶.۷ میلیارد دلار، معادل حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا پیشبینی کرده، در حالی که کل خسارات اقتصادی این کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
منبع: رویترز