باشگاه خبرنگاران جوان - اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پی تأکید مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران بر بسیج همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران مراسم وداع با رهبر شهید، فهرست مراکز اسکان پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌های استان تهران را منتشر کرد.

این مراکز با تلاش و هماهنگی مدیران آموزش و پرورش مناطق، مدیران مدارس و عوامل اجرایی، برای میزبانی از زائران آماده‌سازی شده‌اند تا خدمات اسکان و رفاهی لازم را در فضایی مناسب و ایمن ارائه دهند.

آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و مشارکت گسترده مدیران و فرهنگیان با افتخار آماده میزبانی از زائران این مراسم باشکوه است و تمامی تمهیدات لازم برای استقبال و اسکان شایسته میهمانان پیش‌بینی شده است.

فهرست کامل مراکز اسکان و اطلاعات مربوط به اسلامشهر، بهارستان، پاکدشت، پردیس، جوادآباد، چهاردانگه، دماوند، رباط کریم، شهر ری، رودهن، شهر قدس، شهریار، فیروزکوه، قرچک، ملارد، و ورامین اینجا قابل مشاهده است.

منبع: آموزش و پرورش