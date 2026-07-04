مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از اجرای بزرگ‌ترین عملیات غیرحادثه‌ای تاریخ آتش‌نشانی برای تأمین ایمنی مراسم تشییع خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات این سازمان برای برگزاری مراسم تشییع، اظهار کرد: سامانه مه‌پاشی که در محل برگزاری مراسم راه‌اندازی شده، می‌تواند دمای محیط را تا پنج درجه سانتی‌گراد کاهش دهد.

وی با بیان اینکه این عملیات، بزرگ‌ترین مأموریت غیرحادثه‌ای در تاریخ سازمان آتش‌نشانی و حتی در تاریخ کشور است، گفت: فکر نمی‌کنم تاکنون تجمعی با این وسعت و گستردگی در کشور برگزار شده باشد.

محمدی افزود: حدود یک ماه است که نیرو‌های آتش‌نشانی برای آماده‌سازی ایمنی زائران و شهروندانی که قرار است در مراسم تشییع امام شهید شرکت کنند، به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند و اکنون مصلی تهران برای میزبانی از عزاداران آماده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: محدوده اجرای این طرح نزدیک به ۶۰ هزار متر مربع، معادل حدود ۶ هکتار است و آتش‌نشانان در این محدوده عملیات گسترده سیم‌کشی و لوله‌کشی را اجرا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این طرح از صفر تا صد توسط نیرو‌های آتش‌نشانی تهران اجرا شده و در آن سامانه مه‌پاش با نازل‌های بسیار ریز نصب شده است؛ به‌گونه‌ای که پس از راه‌اندازی، تمام محوطه تحت پوشش قرار می‌گیرد و تمامی مسیر‌های خالی صحن نیز به این شبکه متصل شده‌اند.

محمدی با اشاره به استقرار نیرو‌های آتش‌نشانی در اطراف محل مراسم گفت: در خارج از صحن نیز ۷۰ نقطه برای استقرار خودرو‌های آتش‌نشانی پیش‌بینی شده است و نیرو‌های آتش‌نشانی با استفاده از این خودرو‌ها عملیات مه‌پاشی و پاشش آب را برای خنک کردن فضای مراسم و کمک به زائران انجام خواهند داد.

وی افزود: این سامانه می‌تواند دمای محیط را در روز‌های برگزاری مراسم حدود پنج درجه کاهش دهد که این موضوع در پیشگیری از گرمازدگی، به‌ویژه برای سالمندان و در شرایط تراکم جمعیت، بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران درباره تأمین آب مورد نیاز این طرح نیز اظهار کرد: آب مورد استفاده در سامانه مه‌پاش از مخازن خودرو‌های آتش‌نشانی تأمین می‌شود و هیچ ارتباطی با شبکه آب شهری ندارد. منابع آب از قبل تأمین شده و خودرو‌های آتش‌نشانی به‌صورت مستمر عملیات آبگیری و تأمین آب را انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: تعدادی از خودرو‌های آتش‌نشانی نیز در رواق‌های اطراف مستقر خواهند شد تا پوشش کامل صحن را بر عهده داشته باشند.

محمدی در پایان گفت: در اجرای این طرح از ۶ هزار نازل آب‌پاش استفاده شده و عملیات مه‌پاشی و پاشش آب تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: آتش نشانی تهران ، مراسم تشییع
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از زیرگذر میدان سپاه طی ماه جاری
پایان عملیات عمرانی پارکینگ نیایش/ اولین پارکینگ- پناهگاه تهران افتتاح می‌شود
تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه اشرفی اصفهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش مرکز اطلاع‌رسانی فراجا به انتشار خبری از قول سردار رادان
هشدار پلیس فتا؛ هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن برای تحت‌الشعاع قرار دادن مراسم تشییع
محدودیت‌های ترافیکی مراسم وداع با رهبر شهید آغاز شد
المان «مشت گره‌کرده» در میدان انقلاب تهران نصب شد
متقاضیان زیارت اربعین در اسرع وقت در سامانه سماح ثبت نام کنند
توصیه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
اعمال محدودیت های  تردد در منطقه ۴ همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
به‌کارگیری بزرگترین ناوگان آتش‌نشانی خاورمیانه در تشییع رهبر شهید
سردار رادان: اقتدار امروز نیروهای مسلح ثمره هدایت‌های رهبر شهید است
ثبت‌نام برای اسکان زائران تا یکشنبه ادامه دارد
آخرین اخبار
کاهش ۵ درجه‌ای دمای محل برگزاری مراسم تشییع با راه اندازی سامانه مه‌پاش
تهران در بالاترین سطح آمادگی امنیتی برای مراسم تشییع رهبر شهید/ بازگشایی در‌های مصلی ساعت۶صبح
افزایش تاکسی ون‌های خدمت رسان در مراسم تشییع/ ارائه خدمات از ۴ صبح فردا
آغاز محدودیت‌های ترافیکی اطراف مصلی تهران
اختصاص ۱۶۸هزار جای پارک برای توقف خودرو‌های شخصی/ تعیین ۱۴ ورودی برای ورود عزاداران به تهران
آمادگی هلال احمر برای برگزاری تشییع رهبر شهید در عراق
تمام ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی تهران برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده است
هشدار پلیس فتا؛ هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن برای تحت‌الشعاع قرار دادن مراسم تشییع
توصیه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
واکنش مرکز اطلاع‌رسانی فراجا به انتشار خبری از قول سردار رادان
سردار رادان: اقتدار امروز نیروهای مسلح ثمره هدایت‌های رهبر شهید است
جزئیات برگزاری رویداد «روایت بدرقه» در خانه روزنامه‌نگاران/ تاریخ شفاهی رسانه از یک رویداد ملی ثبت می‌شود
متقاضیان زیارت اربعین در اسرع وقت در سامانه سماح ثبت نام کنند
اعمال محدودیت های  تردد در منطقه ۴ همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
به‌کارگیری بزرگترین ناوگان آتش‌نشانی خاورمیانه در تشییع رهبر شهید
ثبت‌نام برای اسکان زائران تا یکشنبه ادامه دارد
المان «مشت گره‌کرده» در میدان انقلاب تهران نصب شد
خدمت گروه‌های مردمی در پردیس فرهنگی سازمان ورزش شهرداری تهران
محدودیت‌های ترافیکی مراسم وداع با رهبر شهید آغاز شد
تجهیز کامل مددسراهای سیار جهت خدمات‌رسانی به سالمندان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع بلوار تعاون به بهره‌برداری رسید
تغییر در فعالیت پایانه‌های مسافربری غرب و بیهقی
اعلام آمادگی جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برای خونخواهی «امام شهید» در نامه به رهبر انقلاب
آماده باش ۶۵ هزار نیروی پلیس در سه استان برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
پلیس راه: تداوم محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۱۲ امروز
آمادگی خطوط BRT تهران برای مراسم وداع با رهبر شهید/ اعلام جزییات تغییر در دو خط تندرو