باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات این سازمان برای برگزاری مراسم تشییع، اظهار کرد: سامانه مه‌پاشی که در محل برگزاری مراسم راه‌اندازی شده، می‌تواند دمای محیط را تا پنج درجه سانتی‌گراد کاهش دهد.

وی با بیان اینکه این عملیات، بزرگ‌ترین مأموریت غیرحادثه‌ای در تاریخ سازمان آتش‌نشانی و حتی در تاریخ کشور است، گفت: فکر نمی‌کنم تاکنون تجمعی با این وسعت و گستردگی در کشور برگزار شده باشد.

محمدی افزود: حدود یک ماه است که نیرو‌های آتش‌نشانی برای آماده‌سازی ایمنی زائران و شهروندانی که قرار است در مراسم تشییع امام شهید شرکت کنند، به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند و اکنون مصلی تهران برای میزبانی از عزاداران آماده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: محدوده اجرای این طرح نزدیک به ۶۰ هزار متر مربع، معادل حدود ۶ هکتار است و آتش‌نشانان در این محدوده عملیات گسترده سیم‌کشی و لوله‌کشی را اجرا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این طرح از صفر تا صد توسط نیرو‌های آتش‌نشانی تهران اجرا شده و در آن سامانه مه‌پاش با نازل‌های بسیار ریز نصب شده است؛ به‌گونه‌ای که پس از راه‌اندازی، تمام محوطه تحت پوشش قرار می‌گیرد و تمامی مسیر‌های خالی صحن نیز به این شبکه متصل شده‌اند.

محمدی با اشاره به استقرار نیرو‌های آتش‌نشانی در اطراف محل مراسم گفت: در خارج از صحن نیز ۷۰ نقطه برای استقرار خودرو‌های آتش‌نشانی پیش‌بینی شده است و نیرو‌های آتش‌نشانی با استفاده از این خودرو‌ها عملیات مه‌پاشی و پاشش آب را برای خنک کردن فضای مراسم و کمک به زائران انجام خواهند داد.

وی افزود: این سامانه می‌تواند دمای محیط را در روز‌های برگزاری مراسم حدود پنج درجه کاهش دهد که این موضوع در پیشگیری از گرمازدگی، به‌ویژه برای سالمندان و در شرایط تراکم جمعیت، بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران درباره تأمین آب مورد نیاز این طرح نیز اظهار کرد: آب مورد استفاده در سامانه مه‌پاش از مخازن خودرو‌های آتش‌نشانی تأمین می‌شود و هیچ ارتباطی با شبکه آب شهری ندارد. منابع آب از قبل تأمین شده و خودرو‌های آتش‌نشانی به‌صورت مستمر عملیات آبگیری و تأمین آب را انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: تعدادی از خودرو‌های آتش‌نشانی نیز در رواق‌های اطراف مستقر خواهند شد تا پوشش کامل صحن را بر عهده داشته باشند.

محمدی در پایان گفت: در اجرای این طرح از ۶ هزار نازل آب‌پاش استفاده شده و عملیات مه‌پاشی و پاشش آب تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.