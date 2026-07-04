مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید گفت: خدمت رسانی مراکز درمانی و دارویی در تعطیلات هفته آینده تهران برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نادر توکلی بااشاره به خدمات فوریتی توسط تکنسین‌های هلال احمر و اورژانس کشور در این مراسم، گفت: بالغ بر ۳هزار تکنسین مقیم در جمعیت شرکت کننده در مراسم، پخش می‌شوند و هر گونه امدادرسانی مورد لزوم را بر بالین افراد انجام خواهند داد.

او گفت: همچنین برای اولین بار امداد هوایی توسط هلیکوپتر، امداد زمینی توسط آمبولانس‌ها و اتوبوس آمبولانس‌ها و موتور لانس و امداد ریلی را با همراهی مترو در سه سطح خواهیم داشت.

توکلی با اشاره به بیمارستان‌های صحرایی و سیار در نظر گرفته شده برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید نیز افزود: تمامی خدمات دارویی و تجهیزاتی در این بیمارستان‌ها رایگان است. همچنین تمام بیمارستان‌های سطح استان تهران خدمات را به شکل رایگان به زائران این مراسم ارایه خواهند داد.

او ادامه داد: علاوه بر داروخانه‌های شبانه روزی، سایر داروخانه‌ها نیز تا ساعت ۱۲ شب خدمات دارویی را ارایه خواهند داد. خدمت رسانی مراکز درمانی و دارویی در تعطیلات هفته آینده تهران، برقرار و فعال است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در تقدیر از خدمات کادر سلامت نیز گفت: کادر سلامت همواره در بزنگاه‌ها و بحران‌ها حضور داشتند و قدردان خدمات ایثارگرانه آنها در بحران‌های مختلف نظیر بحران کرونا، جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی رمضان و ... هستیم. کادر بهداشت و درمان همواره یکی از عوامل پایداری و منشا اعتلای نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت روز‌های شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و پیکر مطهر ایشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد، پیکر رهبر شهید در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملات تروریستی و کور دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نائل آمدند.